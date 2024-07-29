День ангела 30 июля: как красиво и правильно поздравлять с именинами

Кого поздравлять с именинами - список

Иван

Лука

Максим

Анатолий

Валентин

Герман

Павел.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем ангела! Пусть в этот праздничный день ангелы всегда окружают тебя своей защитной аурой, принося покой и радость. Желаю, чтобы твой путь был освещен любовью и счастьем, а сердце всегда было наполнено светом и теплом.

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Поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была полна чудес и счастливых моментов, как в сказке. Пусть ангелы всегда охраняют тебя и ведут к радости и успеху.

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С Днем Ангела! Пусть этот особенный день доставит тебе тепло и радость, наполняя сердце счастливыми моментами. Желаю, чтобы ангелы всегда оберегали тебя, а жизнь была полна здоровья, любви и гармонии. Пусть каждый день приносит новые радости и исполняет твои самые заветные мечты!

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот день будет таким же светлым и чудесным, как ты. Желаю тебе безграничного счастья, гармонии и радости. Пусть твой ангел всегда будет рядом, охраняя и направляя тебя на путь удачи.

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С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе множество тёплых и радостных моментов. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, защищая от всех трудностей и даря тебе счастье и покой. Пусть в твоем сердце всегда царит свет и любовь!

Красивые стихи на именины

З днем ангела вітаю щиро друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

***

З Днем ангела тебе вітаю,

Здоров'я і радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було часу щоб сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров'я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати.