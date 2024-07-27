День ангела 28 июля: как поздравлять именинников летом

Именины могут совпадать с важными событиями, но это не имеет большого значения, потому что суть праздника другая. День ангела позволяет задуматься о духовных ценностях и свете, который мы несем в жизнь других людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 28 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем ангела! Желаю тебе мира, гармонии и счастья. Пусть ангел-хранитель всегда стоит на страже, защищая от любых невзгод и помогая достигать новых высот. Пусть каждый твой день будет полон радости и счастья.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе множество приятных моментов и тёплых пожеланий. Пусть ангел-хранитель сопровождает тебя на каждом шагу, даря вдохновение, силы и веру в свои возможности. Желаю тебе всех земных благ и незабываемых приключений.
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В этот особый день пусть твой ангел-хранитель наполнит твою жизнь светом, нежностью и несравнимой благодатью. Пусть каждый момент будет полон радости, счастья и любви, а каждая мечта сбывается с легкостью крыльев ангела. Пусть этот день станет началом новых достижений и незабываемых приключений, а ангелы будут всегда стоять рядом, оберегая тебя от всего злого. С Днем ангела!
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Поздравляю с Днем Ангела! Желаю тебе безграничной радости и исполнения всех мечтаний. Пусть тебе сопутствует удача и каждый день приносит только положительные эмоции.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда царили мир и покой, а каждый новый день даровал новые возможности и впечатления. Пусть твой ангел всегда оберегает тебя, направляя на путь удачи и счастья. С праздником!
Мій Ангелику маленький,
Бережи моє серденько:
Не пусти гріха до нього,
Щоб не скривдив я нікого.
Щоб не стало в серці темно -
Покажи, як бути чемним!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ "Благовіст", "Гумореска".