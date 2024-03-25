День ангела 26 марта: поздравления с именинами, которые всех поразят
Не забывайте поздравлять с днем ангела людей, которых любите. Подобрать теплые пожелания бывает трудно, но есть множество уже готовых вариантов.
У кого именины 26 марта, а также как красиво поздравить с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Гумореска", bro1top.
Кто празднует день ангела 26 марта
Обязательно поздравьте с именинами людей, которые назвали так: Никифор, Анна, Артем (Артемий), Терентий, Мария, Александр.
Поздравления с днем ангела
- "Сегодня я тебя поздравляю с радостным и светлым днем, с днем твоего ангела-хранителя. Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от невзгод и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена большой любовью и счастьем"
- "С днем ангела! Пусть сбудется все то, о чем ты так давно мечтаешь! Пусть каждый новый день дарит еще больше незабываемых сюрпризов и эмоций! Пусть рядом будут только самые близкие люди, которые всегда готовы подать тебе руку и готовы принять таким, какой ты есть!"
- "В день ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех".
Трогательный стихотворени на именины - разные варианты на украинском языке
"З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!"
***
"Нехай під крилами своїми
Твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле!"
***
"День Ангела, який ти зустрічаєш,
Нехай в твоє життя веселкою ввійде,
І все хороше, про що думаєш, гадаєш,
Хай збудеться, а зло нехай піде!".
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