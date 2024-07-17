День ангела 18 июля: теплые и чувственные пожелания на именины

День ангела является особым временем, когда важно выразить искренние поздравления и теплые пожелания. Поэтому стоит подготовить красивые слова в преддверии, чтобы этот день стал незабываемым и радостным для вашего близкого.

Кого поздравлять с именинами - список

Иван

Степан

Афанасий

Емельян.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть этот день будет таким же очаровательным, как и ты. Желаю, чтобы он принес много улыбок, радостей и моментов настоящего счастья. Пусть каждый миг будет наполнен теплом, любовью и гармонией, а время плывет легко и приятно.

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С самым светлым праздником тебя, с Днем Ангела! Желаю, чтобы этот день принес тебе все, что ты мечтаешь и немного больше! Пусть этот праздник звучит как симфония счастья, где каждый аккорд твоей судьбы придает новые впечатления и радости.

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С Днем Ангела! Желаю тебе безграничной любви, неистощимой энергии и невероятных достижений! Пусть твой ангел-хранитель всегда наполняет тебя мудростью и ведет в правильном направлении.

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Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть ангельские крылья обнимают тебя, наполняя твою жизнь светом и теплом. Желаю, чтобы каждый новый день приносил тебе неистощимую энергию для воплощения мечтаний и безграничное вдохновение для достижения больших успехов.

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С Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе гармонию и радость, а ангелы всегда оберегают тебя. Желаю, чтобы твоя жизнь была как яркая книга, где каждая страница наполнена прекрасными открытиями и глубокой мудростью. Пусть каждый шаг твой приближает тебя к познанию себя, а счастье всегда сопровождает на этом пути.

Красивые стихи на именины

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

***

З днем Ангела Вас вітаю,

Всіх земних благ Вам бажаю

За душу людяну і простоту;

Всі квіти світу Вам дарую

За добре серце й доброту.

Хай доля зачарує Вам світ здоров’ям,

Щастям, миром і натхненням.

Бажаємо прожити ще сто літ

Під Божим і людським благословенням!