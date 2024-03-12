День ангела 13 марта: самые теплые поздравления с именинами для друзей и родственников

День ангела - не очень распространенный праздник, а потому вы точно приятно удивите близкого человека или коллегу, если поздравите его с именинами. Не жалейте теплых слов и искренних пожеланий.
Кого поздравлять с именинами 13 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Гумореска", "Твій світ".
В этот день поздравьте людей из этого списка: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.
Кроме этого, именины празднуют: Куприян, Марина, Кристина, Кира, Арсен, Роман, Василий
Пусть в этот день твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта вскоре стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких мечт. поддержать, понять и прийти на помощь"
"Есть в году один прекрасный праздник, его сияние поистине святое, а значение великое - это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю крепчайшего здоровья, и чтобы твой Ангел не улетал от тебя ни на мгновение, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!
"Не важно, какое сегодня небо – голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!".
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
К слову, раньше мы уже рассказывали, когда в 2024 году будем отмечать Пасху.
Кроме этого, недавно стало известно, когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.