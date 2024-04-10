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День ангела 11 апреля: как красиво поздравить с именинами друга или коллегу

У кого день ангела 11 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с днем ангела близких и друзей, а также коллег. Многие не знают об этом празднике, но напоминания и искренние пожелания способны вызвать улыбку и приятно удивить.

У кого именины 11 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела коллегу или друга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "Твій світ".

Именинники 11 апреля

Пожелайте всего лучшего людям со следующими именами: Иаков, Петр, Иван, Николай, Прохирь.

Как красиво поздравить с днем ​​ангела своими словами

  • "Желаю, чтобы жизненный путь был похож на реку - таким же широким, спокойным, полноценным, размеренным, но иногда чтобы происходил эмоциональный всплеск на основе счастливых, радостных жизненных событий"
  • "С днем ​​ангела поздравляю и хочу пожелать жить на своей счастливой планете, быть мудрецом, а не умником, творцом своей судьбы и строителем жизни!"
  • "Желаю покорения вершин, удачных жизненных поворотов, улыбающейся удачи, солнечной погоды. Пусть все будет шикарно, ярко, весело и счастливо! С днем ангела!".

Стих на именины на украинском языке

"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтеся ніколи 
І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем ангела!".

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