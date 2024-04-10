День ангела 11 апреля: как красиво поздравить с именинами друга или коллегу

Не забывайте поздравлять с днем ангела близких и друзей, а также коллег. Многие не знают об этом празднике, но напоминания и искренние пожелания способны вызвать улыбку и приятно удивить.
У кого именины 11 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела коллегу или друга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "Твій світ".
Пожелайте всего лучшего людям со следующими именами: Иаков, Петр, Иван, Николай, Прохирь.
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтеся ніколи
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем ангела!".
Напомним, недавно стало известно, что жизнь четырех знаков Зодиака заигрывает яркими красками.
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