День ангела 10 апреля: эти поздравления с именинами покорят любого
Поздравления с именинами могут быть в прозе или в стихах, также вы можете пожелать счастья и всего наилучшего своими словами. Впрочем, самое главное условие, чтобы вы были искренними.
Кого поздравить с днем ангела 10 апреля, а также как красиво это сделать в прозе или в стихах, рассказывает РБК-Украина.
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Пустунчик".
У кого именины 10 апреля
В этот день поздравьте людей со следующими именами: Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.
Кроме того, напомните о дне ангела им: Илия, Степан, Илларион.
Простые и душевные поздравления с днем ангела
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"Искренне поздравляю с днем ангела! Пусть сбываются все мечты, и настроение будет всегда хорошим. Здоровье, вдохновение, успехов, ярких событий, радости. Долгих вам лет и счастливой жизни!"
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"Пусть все желания непременно сбываются, мечты становятся достижимыми, а рядом с тобой пусть будут только искренние и правильные люди. Всего наилучшего тебе, и будь всегда собой, тебе это очень идет!"
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"Поздравляю с днем ангела! Пусть жизнь будет счастливой и радостной. Пусть новости будут хорошими, а друзья - надежными. Мира и любви!".
Стихи на именины на украинском языке, которые никого не оставят равнодушным
"Вас з днем ангела вітаю
Лиш найкращого бажаю.
Хай принесе день святковий
Настрій гарний кольоровий!
Краще все беріть з життя,
Світлого лиш вам буття!"
***
З іменинами вітаю!
І від серця вам бажаю
В радості й достатку жити
Та ніколи не тужити!
Вірних друзів та кохання,
Щоб збувалися бажання!"
***
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів щирих привітань,
Від зірки - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
Хоч не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!".
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