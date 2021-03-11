Справу про смертельне побиття хлопця під Києвом хочуть зам'яти: близькі загиблого б'ють на сполох

Сам напад на молоду людину стався в ніч проти 8 червня 2020 року на місцевій дискотеці в клубі "Прайд". Микола заступився за друга, якого почав бити боксер після зробленого зауваження. Тоді друзі агресивного спортсмена з сусідніх сіл накинулися на самого Овдієнка. За словами однокласника хлопця, того вдарили в голову, він впав і його стали добивати прямо на землі.

7 липня Микола помер у лікарні, так і не приходячи до свідомості.

Справу про вбивство Миколи Овдієнку досі не розкрито (фото: facebook.com/kolia.ovdienko)

Тоді поліція оголосила підозру тільки одному з нападників, але батьки загиблої запевняють, удали хлопцю завдавали чотири людини.

"Увесь цей час змучені і розбиті горем батьки намагалися витягнути дитину з того світу. Є інформація, що сторона підозрюваного робила все, щоб справу можна було закрити. На сьогодні вони й надалі продовжують "заминати" її", - йдеться в повідомленні.

За словами друзів Овдієнка, прокурор вже вдруге не з'явився на засідання, і справа не йде далі. Запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту суд 10 березня не продовжив.

"Пройшло 9 місяців з моменту смерті. Прокурор вже другий раз не з’являється на засідання, справа не йде далі. Навіть той "смішний" запобіжний захід, що обрали одному (хоча там була група людей, але свідки мовчать) підозрюваному, у вигляді нічного домашнього арешту на сьогодні не було подовжено, оскільки засідання не відбуваються", - обурюються вони.

Близькі загиблого хлопця просять максимального поширення і розголосу цієї ситуації, щоб винним у вбивстві молодої людини не вдалося уникнути покарання.

"Як змусити систему працювати? Як змусити прокурорів приходити на засідання і робити свою роботу? До кого звернутися?! Допоможіть батькам, сповненим горя добитися справедливості. Допоможіть всім жителям країни зрозуміти, що вони захищені. Кожен з нас може опинитися в такій ситуації. Не будьте байдужими!" - звертаються вони до українців.

Микола Овдієнко (фото: facebook.com/kolia.ovdienko)