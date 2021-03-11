Дело о смертельном избиении парня под Киевом хотят замять: близкие погибшего бьют тревогу

Само нападение на молодого человека произошло в ночь на 8 июня 2020 года на местной дискотеке в клубе "Прайд". Николай заступился за друга, которого начал бить боксер после сделанного замечания. Тогда друзья агрессивного спортсмена из соседних сел набросились на самого Овдиенко. По словам одноклассника парня, того ударили в голову, он упал и его стали добивать прямо на земле.

7 июля Николай скончался в больнице, так и не приходя в сознание.

Дело об убийстве Николая Овдиенко до сих пор не раскрыто (фото: facebook.com/kolia.ovdienko)

Тогда полиция объявила подозрение только одному из нападавших, но родители погибшего уверяют, увечья парню наносили четыре человека.

"Все это время измученные и разбитые горем родители пытались вытянуть своего ребенка с того света. Есть информация, что сторона подозреваемого делала все, чтобы дело можно было закрыть. На сегодня они и дальше продолжают "заминать" его", - говорится в сообщении.

По словам друзей Овдиенко, прокурор уже второй раз не явился на заседание, и дело не идет дальше. Меру пресечения в виде ночного домашнего ареста суд 10 марта не продлил.

"Прошло 9 месяцев с момента смерти. Прокурор уже второй раз не является на заседание, дело не идет дальше. Даже ту "смешную" меру пресечения, которую избрали одному (хотя там была группа людей, но свидетели молчат) подозреваемому в виде ночного домашнего ареста сегодня не была продлена, поскольку заседание не происходят", - возмущаются они.

Близкие погибшего парня просят максимального распространения и огласки этой ситуации, чтобы виновным в убийстве молодого человека не удалось избежать наказания.

"Как заставить систему работать? Как заставить прокуроров приходить на заседания и делать свою работу? К кому обратиться ?! Помогите родителям, полным горя добиться справедливости. Помогите всем жителям страны понять, что они защищены. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Не будьте равнодушными!" - обращаются они к украинцам.

Николай Овдиенко (фото: facebook.com/kolia.ovdienko)