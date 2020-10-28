У справі щодо зґвалтування в Кагарлику спливли скандальні подробиці про суддю, яка відпустила "копа"

Зґвалтування в Кагарлику (колаж РБК-Україна)

Стало відомо ім'я судді, яка відпустила одного з підозрюваних у зґвалтуванні у Кагарлику

Колишній поліцейський Ярослав Леваднюк звільнений з-під варти незважаючи на те, що він є одним з підозрюваних у справі про тортури і зґвалтування в поліцейському відділку в Кагарлику Київської області. Сторона звинувачення просила для колишнього поліцейського утримання під арештом, але суддя відпустила його додому.

Як виявилося, суддю, що прийняла таке рішення, звуть Олександра Колдіна. У 2018 році вона не пройшла оцінювання і її повинні були звільнити, але цього не зробили. Про це повідомили на сторінці Центру протидії корупції в Facebook.

"Вища Рада Правосуддя (хто б сумнівався) майстерно відмазала Колдіну і тепер вона відпускає катів, а паралельно отримує за свою "роботу" по 600 тисяч гривень на рік", - написали в повідомленні.

Суддя Олександра Колдіна (фото: facebook.com/antac.ua)

Нагадаємо, що Леваднюк є четвертим підозрюваним у справі кагарлицьких насильників. Головні підозрювані - це Сергій Сулима і Микола Кузів. Пізніше затримали ще двох фігурантів справи, теж поліцейських, серед яких Ярослав Леваднюк. Він проходить за двома епізодами справи - тортури людей в січні і травні 2020 року.

Нагадаємо, зґвалтування, а також тортури над 26-річною дівчиною сталися в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. 23 травня Нелю забрали на допит в поліцію з приводу пограбування сільського магазину, але додому вона повернулася на наступний день близько о 8 ранку. Вдень їй викликали швидку, після чого вона зізналася, що у відділенні поліції її побили і зґвалтували.