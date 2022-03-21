Що робити, якщо ваші вікна розбило вибухами і як їх можна захистити

У Києві від авіаударів і вибухів постраждало вже сотні будинків. У радіусі падіння осколків і попадання снарядів дуже багато житлових будинків, які виявляються без вікон. Скло вилітають навіть при вибуховій хвилі.

Як можна захистити вікна від вибухів, і хто зараз у Києві допомагає відновити скло – читайте в матеріалі нижче.

Як відновити розбиті вікна

У Києві допомогою киянам, у яких розбиті вікна в житлових будинках через обстріл / бомбардування, займається команда волонтерів з народовладдя. Вони в рамках волонтерського координаційного центру допомагають постраждалим киянам отримати міцну, якісну плівку для заклеювання вікон.

Якщо у вас немає вікон, зателефонуйте за цими номерами: (044) 2094056, (067) 4738660, (093) 5408703. Це перевірена інформація.

Також волонтери звернулися до жителів Києва з важливим попередженням:

"Звертаємо увагу кожного українця! Якщо ви бачили в соціальних мережах повідомлення про якогось Ігоря або Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує свою допомогу при цьому запитує багато інформації (про яку вибило вікна, чи є поблизу блокпости й т. п.) - перевіряйте інформацію! Це може бути коригувальник ворога! Не допомагайте їм знищувати українські міста! Будьте максимально обережні та бережіть себе", - сказано в повідомленні.

Сторінка Народовладдя

Сторінка волонтерського координаційного центру

Як правильно заклеювати вікна в приміщенні

Найпростіший спосіб - заклеїти скла звичайним скотчем хрест-навхрест. Можна наклеїти сніжинку. Чим більше ваше вікно - тим більше повинно бути смужок.

Використовувати можна практично всі види скотчу - від канцелярського до будівельного, підійде навіть Ізолента і рулони паперу, які раніше використовувалися для заклеювання скла на зиму.

Якщо скотчу або ізоляційної стрічки під руками не виявилося, то скористайтеся старими газетами. Її можна легко наклеїти на вікно за допомогою мильного розчину або кускового мила. Можна заклеїти вікна повністю, а можна зробити смужки з газет.

Також можна використовувати для смужок на вікнах тканину. Розведіть пів склянки борошна гарячою водою і постійно помішуйте. Поваріть цей клейстер одну хвилину і процідіть від грудочок.

Якщо у вас у квартирі великі панорамні вікна, то варто придумати жорсткі щити, якими можна закрити скло. Це можуть бути листи фанери.

Як захиститися під час обстрілів і авіаударів

Де ховатися категорично не можна:

Останні поверхи житлових будинків - вони небезпечні та ненадійні при повітряній небезпеці

Підвали – не бомбосховища) - є ризик опинитися під завалами. Особливо небезпечно, якщо з підвалу тільки один вихід.

З перших по треті поверхи житлових будинків - вони небезпечні для ураження кулями, снарядами та осколками при вуличних боях.

Якщо до бомбосховища далеко чи немає можливості туди потрапити: