Что делать, если ваши окна разбило взрывами и как их можно защитить
В Киеве от авиаударов и взрывов пострадало уже сотни домов. В радиусе падения осколков и попадания снарядов очень много жилых домов, которые оказываются без окон. Стекла вылетают даже при взрывной волне.
Как можно защитить окна от взрывов, и кто сейчас в Киеве помогает восстановить стекла – читайте в материале ниже.
Как восстановить разбитые окна
В Киеве помощью киевлянам, у которых разбиты окна в жилых домах по причине обстрела/бомбардировки, занимается команда волонтеров из Народовластия. Они в рамках Волонтерского координационного центра помогают пострадавшим киевлянам получить прочную, качественную пленку для заклейки окон.
Если у вас нет окон, позвоните по этим номера: (044) 2094056, (067) 4738660, (093) 5408703. Это проверенная информация.
Также волонтеры обратились к жителям Киева с важным предупреждением:
"Обращаем внимание каждого украинца! Если вы видели в социальных сетях сообщение о некоем Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает свою помощь при этом запрашивает много информации (о которой выбило окна, есть ли вблизи блокпосты и т.п.) - проверяйте информацию! Это может быть корректировщик врага! Не помогайте им уничтожать украинские города! Будьте максимально осторожны и берегите себя", - сказано в сообщении.
Страница Волонтерского координационного центра
Как правильно заклеивать окна в помещении
Самый простой способ – заклеить стекла обычным скотчем крест-накрест. Можно наклеить снежинку. Чем больше ваше окно – тем больше должно быть полосок.
Использовать можно практически все виды скотча – от канцелярского до строительного, подойдет даже изолента и рулоны бумаги, которые ранее использовались для заклеивания стекол на зиму.
Если скотча или изоленты под руками не оказалось, то воспользуйтесь старыми газетами. Ее можно легко наклеить на окно с помощью мыльного раствора или кускового мыла. Можно заклеить окна полностью, а можно сделать полоски из газет.
Также можно использовать для полосок на окнах ткань. Разведите полстакана муки горячей водой и постоянно помешивайте. Поварите этот клейстер одну минуту и процедите от комочков.
Если у вас в квартире большие панорамные окна, то стоит придумать жесткие щиты, которыми можно закрыть стекло. Это могут быть листы фанеры.
Как защититься во время обстрелов и авиаударов
Где прятаться категорически нельзя:
- Последние этажи жилых домов – они опасны и ненадежны при воздушной опасности
- Подвалы (не бомбоубежища) – есть риск оказаться под завалами. Особенно опасно, если из подвала только один выход.
- С первых по третьи этажи жилых домов – они опасны для поражения пулями, снарядами и осколками при уличных боях.
Если до бомбоубежища далеко или нет возможности туда попасть:
- Организуйте безопасное место в квартире: между двумя стенами. Первая возьмет удар на себя, а вторая защитить от обломков.
- В ванной можно прятаться, если там нет газового котла.
- Снимите все двери со стеклами с петель и уложите их на пол, накройте плотной тканью или одеялами.
- Плотно закройте все окна, не оставляйте их даже в режиме проветривания.
- После сигнала тревоги выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи.
- Если у вас стоит газовый баллон – отсоедините его, снизьте давление, уберите в безопасное место и подальше от вашего местонахождения.
- В укрытие обязательно возьмите: запас сухой пищи на 2 дня, запас воды из расчета по 3 л на каждого, средства связи (мобильные телефоны и павер-банки), свисток и фонарик. Желательно – минимальную аптечку.
Напомним, ранее мы писали о том, как удержать психику во время войны в порядке и помочь своим детям.
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