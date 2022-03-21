Что делать, если ваши окна разбило взрывами и как их можно защитить

В Киеве от авиаударов и взрывов пострадало уже сотни домов. В радиусе падения осколков и попадания снарядов очень много жилых домов, которые оказываются без окон. Стекла вылетают даже при взрывной волне.

Как можно защитить окна от взрывов, и кто сейчас в Киеве помогает восстановить стекла – читайте в материале ниже.

Как восстановить разбитые окна

В Киеве помощью киевлянам, у которых разбиты окна в жилых домах по причине обстрела/бомбардировки, занимается команда волонтеров из Народовластия. Они в рамках Волонтерского координационного центра помогают пострадавшим киевлянам получить прочную, качественную пленку для заклейки окон.

Если у вас нет окон, позвоните по этим номера: (044) 2094056, (067) 4738660, (093) 5408703. Это проверенная информация.

Также волонтеры обратились к жителям Киева с важным предупреждением:

"Обращаем внимание каждого украинца! Если вы видели в социальных сетях сообщение о некоем Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает свою помощь при этом запрашивает много информации (о которой выбило окна, есть ли вблизи блокпосты и т.п.) - проверяйте информацию! Это может быть корректировщик врага! Не помогайте им уничтожать украинские города! Будьте максимально осторожны и берегите себя", - сказано в сообщении.

Страница Народовластия

Страница Волонтерского координационного центра

Как правильно заклеивать окна в помещении

Самый простой способ – заклеить стекла обычным скотчем крест-накрест. Можно наклеить снежинку. Чем больше ваше окно – тем больше должно быть полосок.

Использовать можно практически все виды скотча – от канцелярского до строительного, подойдет даже изолента и рулоны бумаги, которые ранее использовались для заклеивания стекол на зиму.

Если скотча или изоленты под руками не оказалось, то воспользуйтесь старыми газетами. Ее можно легко наклеить на окно с помощью мыльного раствора или кускового мыла. Можно заклеить окна полностью, а можно сделать полоски из газет.

Также можно использовать для полосок на окнах ткань. Разведите полстакана муки горячей водой и постоянно помешивайте. Поварите этот клейстер одну минуту и процедите от комочков.

Если у вас в квартире большие панорамные окна, то стоит придумать жесткие щиты, которыми можно закрыть стекло. Это могут быть листы фанеры.

Как защититься во время обстрелов и авиаударов

Где прятаться категорически нельзя:

Последние этажи жилых домов – они опасны и ненадежны при воздушной опасности

Подвалы (не бомбоубежища) – есть риск оказаться под завалами. Особенно опасно, если из подвала только один выход.

С первых по третьи этажи жилых домов – они опасны для поражения пулями, снарядами и осколками при уличных боях.

Если до бомбоубежища далеко или нет возможности туда попасть: