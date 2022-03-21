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Что делать, если ваши окна разбило взрывами и как их можно защитить

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Понедельник 21 марта 2022 15:24
Что делать, если ваши окна разбило взрывами и как их можно защитить Фото: Как защитить окна от обстрелов и что делать жителям Киева (УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве от авиаударов и взрывов пострадало уже сотни домов. В радиусе падения осколков и попадания снарядов очень много жилых домов, которые оказываются без окон. Стекла вылетают даже при взрывной волне.

Как можно защитить окна от взрывов, и кто сейчас в Киеве помогает восстановить стекла – читайте в материале ниже.

Как восстановить разбитые окна

В Киеве помощью киевлянам, у которых разбиты окна в жилых домах по причине обстрела/бомбардировки, занимается команда волонтеров из Народовластия. Они в рамках Волонтерского координационного центра помогают пострадавшим киевлянам получить прочную, качественную пленку для заклейки окон.

Если у вас нет окон, позвоните по этим номера: (044) 2094056, (067) 4738660, (093) 5408703. Это проверенная информация.

Также волонтеры обратились к жителям Киева с важным предупреждением:

"Обращаем внимание каждого украинца! Если вы видели в социальных сетях сообщение о некоем Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает свою помощь при этом запрашивает много информации (о которой выбило окна, есть ли вблизи блокпосты и т.п.) - проверяйте информацию! Это может быть корректировщик врага! Не помогайте им уничтожать украинские города! Будьте максимально осторожны и берегите себя", - сказано в сообщении.

Страница Народовластия

Страница Волонтерского координационного центра

Как правильно заклеивать окна в помещении

Самый простой способ – заклеить стекла обычным скотчем крест-накрест. Можно наклеить снежинку. Чем больше ваше окно – тем больше должно быть полосок.

Использовать можно практически все виды скотча – от канцелярского до строительного, подойдет даже изолента и рулоны бумаги, которые ранее использовались для заклеивания стекол на зиму.

Если скотча или изоленты под руками не оказалось, то воспользуйтесь старыми газетами. Ее можно легко наклеить на окно с помощью мыльного раствора или кускового мыла. Можно заклеить окна полностью, а можно сделать полоски из газет.

Также можно использовать для полосок на окнах ткань. Разведите полстакана муки горячей водой и постоянно помешивайте. Поварите этот клейстер одну минуту и процедите от комочков.

Если у вас в квартире большие панорамные окна, то стоит придумать жесткие щиты, которыми можно закрыть стекло. Это могут быть листы фанеры.

Как защититься во время обстрелов и авиаударов

Где прятаться категорически нельзя:

  • Последние этажи жилых домов – они опасны и ненадежны при воздушной опасности
  • Подвалы (не бомбоубежища) – есть риск оказаться под завалами. Особенно опасно, если из подвала только один выход.
  • С первых по третьи этажи жилых домов – они опасны для поражения пулями, снарядами и осколками при уличных боях.

Если до бомбоубежища далеко или нет возможности туда попасть:

  • Организуйте безопасное место в квартире: между двумя стенами. Первая возьмет удар на себя, а вторая защитить от обломков.
  • В ванной можно прятаться, если там нет газового котла.
  • Снимите все двери со стеклами с петель и уложите их на пол, накройте плотной тканью или одеялами.
  • Плотно закройте все окна, не оставляйте их даже в режиме проветривания.
  • После сигнала тревоги выключите свет, газ, воду, погасите огонь в печи.
  • Если у вас стоит газовый баллон – отсоедините его, снизьте давление, уберите в безопасное место и подальше от вашего местонахождения.
  • В укрытие обязательно возьмите: запас сухой пищи на 2 дня, запас воды из расчета по 3 л на каждого, средства связи (мобильные телефоны и павер-банки), свисток и фонарик. Желательно – минимальную аптечку.

Напомним, ранее мы писали о том, как удержать психику во время войны в порядке и помочь своим детям.

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