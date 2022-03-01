Що робити, якщо ви побачили диверсантів або ворожі ДРГ: поради МВС

Зокрема, важливо зберігати спокій та допомагати затримувати окупантів.

Що робити, якщо таки зустрілись з ворожим ДРГ або диверсантом:

Зафіксуйте їхні прикмети (одяг, зовнішність тощо);

Не показуйте їм документи, не підказуйте дорогу;

Не давайте телефон для дзвінка, а якщо дали, то зафіксуйте номер на який вони телефонували.

Також усіма доступними способами повідомте у СБУ час та місце, де бачили диверсантів, їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.

Як розпізнати диверсанта:

Чітко виражений/характерний російський акцент;

Не орієнтується на місцевості;

Здійснює фото/відеофіксацію місцевості;

Ставить мітки;

Просить мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Куди можна повідомити:

До офіційного чат-бота СБУ в телеграм: @stop_russian_war_bot;

На контактні телефони тероборони ЗСУ за номером 102.

Зокрема, якщо поруч є представники тероборони або правоохоронці, ви можете спробувати затримати диверсанта самостійно. Робити це варто лише у тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах та маєте численну перевагу над ворогом.

Що робити, якщо побачили ворожі ДРГ або диверсантів (facebook.com/mvs.gov.ua)