Що робити, якщо дитину покусали комарі або мошки: перша допомога

Літо - це період, коли комарі і мошки дуже активні. Діти страждають від їх укусів.

У деяких малюків може бути досить сильна реакція на укуси. Це індивідуально.

Найчастіше це:

набряк (може бути досить сильним)

червоність

свербіж.

Як допомогти дитині?

Помити водою з милом

Прикласти холод

Компрес з соди (ложка соди плюс таку кількість води, щоб утворилася паста), це може зменшити свербіж.

При вираженому свербінні – уряж прурисид, судокрем, пудер плін, каламін. СОС-спреї.

Можна Феністил гель або псилобальзам (при атопічному дерматиті можуть збільшити сухість шкіри, порадьтеся з лікарем)

Якщо не стає краще, набряк і свербіж виражені – 1% гідрокортизонову мазь, локоід. Якщо це зона повік, то Гідрокортизонова мазь для очей.

Якщо місцевого лікування недостатньо - всередину антигістамінні препарати: дезлоратадин, левоцетиризин.

При набряку мови, обличчі, скруті дихання – відразу викликайте 103. Якщо ви знаєте про таку реакцію раніше, майте епіпен (аутоінжектор епінефрину).

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Не допускайте розчісування, через те, що це може привести до інфікування. Якщо є ранки, жовті корочки - порадьтеся з лікарем. Може стати в пригоді мазь з антибіотиком.