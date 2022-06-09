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Що робити, якщо дитину покусали комарі або мошки: перша допомога

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Четвер 09 червня 2022 09:48
Що робити, якщо дитину покусали комарі або мошки: перша допомога Фото: що робити при укусах комарів або мошок (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це період, коли комарі і мошки дуже активні. Діти страждають від їх укусів.

Що робити, якщо дитину покусали мошки або комарі, розповіла лікар-педіатр Олена Луцька.

У деяких малюків може бути досить сильна реакція на укуси. Це індивідуально.

Найчастіше це:

  • набряк (може бути досить сильним)
  • червоність
  • свербіж.

Як допомогти дитині?

  • Помити водою з милом
  • Прикласти холод
  • Компрес з соди (ложка соди плюс таку кількість води, щоб утворилася паста), це може зменшити свербіж.
  • При вираженому свербінні – уряж прурисид, судокрем, пудер плін, каламін. СОС-спреї.
  • Можна Феністил гель або псилобальзам (при атопічному дерматиті можуть збільшити сухість шкіри, порадьтеся з лікарем)
  • Якщо не стає краще, набряк і свербіж виражені – 1% гідрокортизонову мазь, локоід. Якщо це зона повік, то Гідрокортизонова мазь для очей.

Якщо місцевого лікування недостатньо - всередину антигістамінні препарати: дезлоратадин, левоцетиризин.

При набряку мови, обличчі, скруті дихання – відразу викликайте 103. Якщо ви знаєте про таку реакцію раніше, майте епіпен (аутоінжектор епінефрину).

Не допускайте розчісування, через те, що це може привести до інфікування. Якщо є ранки, жовті корочки - порадьтеся з лікарем. Може стати в пригоді мазь з антибіотиком.

Також вам буде цікаво прочитати, як діяти, якщо ви виявили на собі кліща.

Нагадаємо, раніше ми писали про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах.

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