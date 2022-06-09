Що робити, якщо дитину покусали комарі або мошки: перша допомога
Літо - це період, коли комарі і мошки дуже активні. Діти страждають від їх укусів.
Що робити, якщо дитину покусали мошки або комарі, розповіла лікар-педіатр Олена Луцька.
У деяких малюків може бути досить сильна реакція на укуси. Це індивідуально.
Найчастіше це:
- набряк (може бути досить сильним)
- червоність
- свербіж.
Як допомогти дитині?
- Помити водою з милом
- Прикласти холод
- Компрес з соди (ложка соди плюс таку кількість води, щоб утворилася паста), це може зменшити свербіж.
- При вираженому свербінні – уряж прурисид, судокрем, пудер плін, каламін. СОС-спреї.
- Можна Феністил гель або псилобальзам (при атопічному дерматиті можуть збільшити сухість шкіри, порадьтеся з лікарем)
- Якщо не стає краще, набряк і свербіж виражені – 1% гідрокортизонову мазь, локоід. Якщо це зона повік, то Гідрокортизонова мазь для очей.
Якщо місцевого лікування недостатньо - всередину антигістамінні препарати: дезлоратадин, левоцетиризин.
При набряку мови, обличчі, скруті дихання – відразу викликайте 103. Якщо ви знаєте про таку реакцію раніше, майте епіпен (аутоінжектор епінефрину).
⠀
Не допускайте розчісування, через те, що це може привести до інфікування. Якщо є ранки, жовті корочки - порадьтеся з лікарем. Може стати в пригоді мазь з антибіотиком.
Також вам буде цікаво прочитати, як діяти, якщо ви виявили на собі кліща.
Нагадаємо, раніше ми писали про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах.