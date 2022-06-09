Что делать, если ребенка покусали комары или мошки: первая помощь
Лето - это период, когда комары и мошки очень активны. Дети страдают от их укусов.
Что делать, если ребенка покусали мошки или комары, рассказала врач-педиатр Елена Луцкая.
У некоторых малышей может быть достаточно сильная реакция на укусы. Это индивидуально.
Чаще всего это:
- отек( может быть достаточно сильным)
- краснота
- зуд.
Как помочь ребенку?
- Помыть водой с мылом
- Приложить холод
- Компресс из соды (ложка соды плюс такое количество воды, чтобы образовалась паста), это может уменьшить зуд.
- При выраженном зуде – уряж прурисид, судокрем, пудер плин, каламин. СОС – спреи.
- Можно фенистил гель или псилобальзам (при атопическом дерматите могут увеличить сухость кожи, посоветуйтесь с врачом)
- Если не становится лучше, отек и зуд выражены – 1% гидрокортизоновую мазь, локоид. Если это зона век, то глазная гидрокортизоновая мазь.
Если местного лечения недостаточно – внутрь антигистаминные препараты: дезлоратадин, левоцетиризин.
При отеке языка, лице, затруднении дыхания – сразу вызывайте 103. Если вы знаете о такой реакции раньше, имейте эпипен (аутоинжектор эпинефрина).
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Не допускайте расчесывания, так как это может привести к инфицированию. Если есть ранки, желтые корочки – посоветуйтесь с врачом. Может пригодиться мазь с антибиотиком.
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Напомним, ранее мы писали про безотказные рецепты средств от комаров, которые каждый сможет сделать сам в домашних условиях.