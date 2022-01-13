Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет: поради, які можуть врятувати життя

Будь-який підозрілий предмет, що лежить у незвичному для нього місці, може виявитися вибуховим пристроєм. Тому кожна людина повинна знати, як діяти у такій ситуації.
Що робити, коли виявили підозрілий предмет, розповіли в поліції Черкаської області.
Так, часто до поліції надходять повідомлення про "замінування". Однак, варто знати, що робити у такій ситуації.
Як не стати жертвою небезпечної знахідки:
До того ж виявлені предмети знищуються в спеціально відведених місцях із дотриманням правил безпеки.
Тому, якщо ви опинилися в епіцентрі вибуху, то стримайте свою цікавість і не намагайтеся наблизитись.
Раніше ми повідомляли, що домашня консервація може стати "бомбою" уповільненої дії.
Також ми писали, як діяти та де ховатися у випадку артобстрілу чи бомбардування.