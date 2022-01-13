Що робити, якщо ви виявили підозрілий предмет: поради, які можуть врятувати життя

Так, часто до поліції надходять повідомлення про "замінування". Однак, варто знати, що робити у такій ситуації.

Як не стати жертвою небезпечної знахідки:

у разі виявлення вибухонебезпечного чи просто підозрілого предмету – негайно повідомте оперативно-рятувальну службу "101", або співробітників поліції;

варто дочекатися приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення;

заборонено підходити до знахідки, адже це може бути небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м;

заборонено пересувати, розбирати, та нагрівати небезпечну знахідку;

категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

До того ж виявлені предмети знищуються в спеціально відведених місцях із дотриманням правил безпеки.

Тому, якщо ви опинилися в епіцентрі вибуху, то стримайте свою цікавість і не намагайтеся наблизитись.