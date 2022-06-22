Що робити, якщо молоді плодові дерева погано ростуть: основні причини

Зокрема, щоб саджанці швидко почали рости і дали плоди, потрібно відповідально підійти до їх вибору. До основних критеріїв вибору відносять:

Точна назва сорту. Важливо, щоб садівники уважно вивчили опис та визначити, чи підходить цей сорт для вирощування у їхній кліматичній зоні;

Зріла кора та відсутність листя. На саджанцях має бути щільна кора. При цьому не повинно бути жодного листя або бруньок. Особливо важливим це для осінньої посадки дерев;

На стовбурі молодого саджанця не повинно бути жодних пошкоджень. Наявність плям чи тріщин сприяє активному розвитку хвороб.

Як відомо, майже всі дерева підходять для висадки навесні або в осінній період.

Які помилки гальмують ріст дерева

Часто садівники допускаються помилок, які призводять до затримки розвитку дерева. Серед найпоширеніших:

Глибока посадка . Варто розміщувати кореневу шийку на рівні з землею. Це оптимальна глибина посадки, яка забезпечить добрий приріст саджанцям. Зокрема, через сильне поглиблення саджанці загинуть вже за кілька сезонів;

. Варто розміщувати кореневу шийку на рівні з землею. Це оптимальна глибина посадки, яка забезпечить добрий приріст саджанцям. Зокрема, через сильне поглиблення саджанці загинуть вже за кілька сезонів; Недостатній полив після посадки . Необхідно забезпечити регулярний полив не лише навесні, а й восени. Постійний полив допоможе позбутися порожнеч у грунті, і він щільно прилягатиме до коріння;

. Необхідно забезпечити регулярний полив не лише навесні, а й восени. Постійний полив допоможе позбутися порожнеч у грунті, і він щільно прилягатиме до коріння; Застій води . Це може призводити до поступового загнивання коріння;

. Це може призводити до поступового загнивання коріння; Неправильне місце посадки . У ґрунті має бути достатньо корисних речовин, які зможуть забезпечити швидке зростання на старті;

. У ґрунті має бути достатньо корисних речовин, які зможуть забезпечити швидке зростання на старті; Не регулярне підживлення . Варто не допускати дефіциту добрив;

. Варто не допускати дефіциту добрив; Шкідники. Молоді саджанці чутливі до різних ушкоджень та хвороб.

Для того, щоб виправити помилки, необхідно пересадити саджанці використовувати спеціальні препарати, що дозволяють прискорити розвиток.

Додамо, як на вулиці, так і у торгових центрах можна побачити дерева з відкритою кореневою системою. Купувати такі саджанці не має сенсу - вже за 6 годин коріння почне пересихати, а приживлюваність різко падати.