Що робити, якщо молоді плодові дерева погано ростуть: основні причини

Садівники після весняної посадки саджанців очікують гарний приріст. Однак, часто буває, коли молоді дерева практично не ростуть.
Через які причини молоді плодові дерева погано ростуть - читайте нижче.
Зокрема, щоб саджанці швидко почали рости і дали плоди, потрібно відповідально підійти до їх вибору. До основних критеріїв вибору відносять:
Як відомо, майже всі дерева підходять для висадки навесні або в осінній період.
Часто садівники допускаються помилок, які призводять до затримки розвитку дерева. Серед найпоширеніших:
Для того, щоб виправити помилки, необхідно пересадити саджанці використовувати спеціальні препарати, що дозволяють прискорити розвиток.
Додамо, як на вулиці, так і у торгових центрах можна побачити дерева з відкритою кореневою системою. Купувати такі саджанці не має сенсу - вже за 6 годин коріння почне пересихати, а приживлюваність різко падати.
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