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Що робити, якщо молоді плодові дерева погано ростуть: основні причини

Чому саджанці можуть погано рости (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Садівники після весняної посадки саджанців очікують гарний приріст. Однак, часто буває, коли молоді дерева практично не ростуть.

Через які причини молоді плодові дерева погано ростуть - читайте нижче.

Зокрема, щоб саджанці швидко почали рости і дали плоди, потрібно відповідально підійти до їх вибору. До основних критеріїв вибору відносять:

  • Точна назва сорту. Важливо, щоб садівники уважно вивчили опис та визначити, чи підходить цей сорт для вирощування у їхній кліматичній зоні;
  • Зріла кора та відсутність листя. На саджанцях має бути щільна кора. При цьому не повинно бути жодного листя або бруньок. Особливо важливим це для осінньої посадки дерев;
  • На стовбурі молодого саджанця не повинно бути жодних пошкоджень. Наявність плям чи тріщин сприяє активному розвитку хвороб.

Як відомо, майже всі дерева підходять для висадки навесні або в осінній період.

Які помилки гальмують ріст дерева

Часто садівники допускаються помилок, які призводять до затримки розвитку дерева. Серед найпоширеніших:

  • Глибока посадка. Варто розміщувати кореневу шийку на рівні з землею. Це оптимальна глибина посадки, яка забезпечить добрий приріст саджанцям. Зокрема, через сильне поглиблення саджанці загинуть вже за кілька сезонів;
  • Недостатній полив після посадки. Необхідно забезпечити регулярний полив не лише навесні, а й восени. Постійний полив допоможе позбутися порожнеч у грунті, і він щільно прилягатиме до коріння;
  • Застій води. Це може призводити до поступового загнивання коріння;
  • Неправильне місце посадки. У ґрунті має бути достатньо корисних речовин, які зможуть забезпечити швидке зростання на старті;
  • Не регулярне підживлення. Варто не допускати дефіциту добрив;
  • Шкідники. Молоді саджанці чутливі до різних ушкоджень та хвороб.

Для того, щоб виправити помилки, необхідно пересадити саджанці використовувати спеціальні препарати, що дозволяють прискорити розвиток.

Додамо, як на вулиці, так і у торгових центрах можна побачити дерева з відкритою кореневою системою. Купувати такі саджанці не має сенсу - вже за 6 годин коріння почне пересихати, а приживлюваність різко падати.

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