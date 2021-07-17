Що робити, якщо в документі про освіту виявили помилку: поради, як їх вирішити

Так, після успішного завершення навчального закладу освіти учні та студенти обов'язково мають отримати документ.

За словами освітнього омбудсмена Серія Горбачова, цей документ є дуже важливим, адже стверджує про здобування певного рівня освіти. Також це дає можливість випускникові право здобувати наступний рівень освіти та право на працевлаштування.

Не видають атестат школяру

Зокрема, у школах бувають випадки з видачею атестату, його виправленням чи відновленням.

Окрім того, поширені випадки, коли заклад освіти відмовляється віддавати учню чи випускнику-дев’ятикласнику оригінал документа про освіту з необґрунтованих причин. Горбачов навів приклад, коли учень хоче перейти в іншу школу або вступити до профтеху.

А випускникам школи, які вступають до вишу та мають у свідоцтві про освіту одруківки або інші помилки, це ускладнює процедуру реєстрації особистого е-кабінету під час подачі документів.

“Також простежується проблема неправомірного вимагання коштів або матеріальних вигод для закладу освіти чи окремих працівників із учнів або їхніх батьків для видачі документа про освіту”, – зазначив омбудсмен.

Проблеми з видачею документу про освіту студенту

Бувають випадки, коли університет без причин відмовляється віддавати студенту або випускнику оригінал документа про освіту. Один із випадків, це коли здобувач освіти виявляє бажання змінити виш або паралельно здобувати додаткову освіту ще в одному закладі.

Також наявна проблема, коли особи, що вже не є студентами, не можуть забрати, відновити чи виправити помилки у документі про освіту через неупорядкованість у закладі освіти архівів, які засвідчують, що ця особа здобувала освіту у виші.

Окрім того, заклади освіти відмовляються виправити в документі про освіту помилки, всупереч зверненням здобувачів освіти.

Куди звертатися

У випадках, коли виш не видає випускнику диплом про освіту, то потрібно звертатися безпосередньо до Міністерства освіти.

Отримавши відповідну інформацію, керівництво МОН звертатиметься до вищого навчального закладу з вимогою виконати законодавство і видати документ.

У свідоцтві про освіту виявили помилку

Випускник, щоб виправити помилку у свідоцтві про освіту, має: