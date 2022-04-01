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Що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте

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П'ятниця 01 квітня 2022 12:29
Що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте Як приймати ліки, якщо їх немає в аптеці(колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У воєнний час в Україні спостерігаються перебої з постачанням медикаментів. Такий стан речей тимчасовий.

Що робити, якщо в аптеці немає препаратів, які ви приймаєте, розповів невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Якщо в аптеці немає ліків, які вам потрібні

Можна придбати замінник, тобто аналог. Потрібно купувати ліки за діючою речовиною, тобто назва препарату великими літерами і внизу буде надруковано діюча речовина в дужках маленькими літерами. Вам потрібно попросити фармацевта відпустити препарат з діючою речовиною, яка є у вашого препарату.

Якщо приймаєте препарат з декількома діючими речовинами, тобто також нижче назви препарату, в дужках будуть надруковані назви діючих речовин.

Які ліки приймати не потрібно

Багато препаратів взагалі не потрібно приймати, у зв'язку з їх сумнівною ефективністю

Заспокоюючі:

заспокійливі на травах, нообут, гліцисед, анантават, корвеліс, валер'яна, персен і т.д. - неефективні.

Противірусні - не потрібні.

В умовах війни, часто виникають ГРВІ, але противірусні (Арбідол, анаферон, гропринозин, Сельтавір, Віферон, Лавамакс , циклоферон, Амізон, новорін, Аміксин і т. д.) - не потрібні!

Імуностимулятори та препарати для "підтримки" імунітету – неефективні і не потрібні!Імунітет не можна стимулювати, немає таких ліків! Тільки активний спосіб життя і перетворити в ту чи іншу хворобу!

Гепатопротектори - неефективні і не потрібні!

Судинні і ноотропи - також неефективні і не потрібні! Пірацетам, Тіоцетам, нейротропін, армадин, цитимакс, аксотилін, Роноцит, мілдрокор, Мілдронат, Кавінтон, нейродар, ріпронат, тіанекс, ноотропіл, Тівортін, тівомакс, Актовегін, Церебролізин, кортексин і багато інших.

БАДи і гомеопатія також вам не потрібні, це препарати лише трата грошей.

Нагадаємо, що невролог повідомив, як побороти стрес і розповів про непрацюючі "заспокійливі".

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