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Грудень здивує аномальною погодою: синоптик пообіцяв українцям сюрпризи

П'ятниця 27 листопада 2020 10:36
Грудень здивує аномальною погодою: синоптик пообіцяв українцям сюрпризи
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в грудні буде з різкими перепадами

Погода в Україні в грудні 2020 року сильно здивує мешканців країни. Перша декада місяця буде холодною, а в середині грудня очікується потепління.

Як розповів народний синоптик Володимир Деркач, похолодання на початку грудня буде незначним і невеликі морози можливі тільки ночами. Про це він повідомив у коментарі для видання "Факти".

"Похолодання не буде критичним. Мінусова температура буде спостерігатися ночами, зрідка. Зима розпочнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом — зимовим бабиним літом. Після цього температура підвищиться, часом можливі невеликі опади", - зазначив синоптик.

В кінці першої декади та у початку другої в Україні знову трохи похолодає, а ближче до середини місяця температура повітря почне підійматися. А ось з 19 грудня синоптик знову прогнозує похолодання.

"А ось у День святого Миколая, 19 грудня, вночі температура може істотно впасти. Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки під кінець року можливі незначні заморозки та сніжок", - спрогнозував Володимир Деркач.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики кардинально змінили прогноз погоди на зиму в Україні.

А також ми писали про те, що в Україну рухається новий циклон, який принесе суттєве похолодання і мокрий сніг.

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