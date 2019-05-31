Дефолт в Україні: екстрасенси налякали прогнозом

Дефолт в Україні цілком можливий, вважають екстрасенси, астрологи і провидці. Щоправда, одні ясновидці впевнені, що цього не станеться в найближчі сім років, а інші - навпаки, що українцям варто бути готовими до кризи вже в 2019 році.

З іншого боку, якщо президент України Володимир Зеленський за порадою свого колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, оголосить дефолт, то жителям нашої країни доведеться не солодко.

Так, відомий таролог Антон Ульріх каже, що існує "велика ймовірність" того, що Зеленський оголосить дефолт.

"Але в будь-якому випадку - буде оголошений дефолт чи ні - фінансова ситуація не вирішиться в кращий бік найближчим часом. Але все таки, якщо дефолт буде - країна отримає різко великі фінансові проблеми. У випадку неоголошення дефолту... Певний ризик є: криза затягнеться, але вирішиться позитивно через деякий час. Правда, владі доведеться "попотіти" і вдатися до певних хитрощів. Одним словом, якщо дефолту не станеться, то фінансова ситуація в країні буде неприємною, але не такою неприємною, якщо він (дефолт) відбудеться", - зазначає Ульріх.

Скриншот з YouTube

Про те, що дефолт негативно вплине на добробут громадян, говорить також ворожка і провісниця Ольга Литкіна.

"Президенту потрібно проявити наполегливість, терпіння, і доведеться боротися з силами хаосу, відстоювати свої інтереси... тобто, фінансами потрібно займатися, щоб стабілізувати ситуацію. При дефолті відбудуться втрати. Дуже серйозні. А при неоголошенні - те, що показують Руни, означає "Бог з вами". Одним словом, я радила б краще з дефолтом почекати", - підкреслила Ольга.

У той же час карпатський мольфар Михайло Тодорів дає короткий, але більш оптимістичний прогноз для українців.

"Фінансова криза буде. Але не тільки в Україні, а в усьому світі. І станеться це через 7 років. Не раніше", - сказав ясновидець і додав, що "ніяких дефолтів не передбачається".

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зовсім протилежний прогноз дає астролог Влад Росс. На думку фахівця, у листопаді-грудні цього року в Україні "велика ймовірність фінансової кризи аж до дефолту". Правда, в 2025 році, каже астролог, в нашу країну "повалять" інвестиції і українців чекає економічний зліт. Однак при всьому цьому Росс не вважає, що президент Володимир Зеленський особисто оголосить дефолт в цьому році.

Нагадаємо, що кілька днів тому олігарх Ігор Коломойський закликав Володимира Зеленського та уряд наслідувати прикладу Греції і оголосити в Україні дефолт.

Раніше ми писали про те, що астролог зробив сумний прогноз по шлюбу Насті Каменських і Потапа.

Читайте також про те, яким знакам Зодіаку не пощастить у червні цього року.