Дефіцит цього вітаміну призводить до випадіння волосся

Лікарі розповіли, дефіцит якого вітаміну може призвести до випадіння волосся, а також до інших неприємних наслідків, як болі в кістках, м'язах, хронічна втома й інших неприємностей. Мова йде про життєво важливий вітамін D, який синтезується сонцем і міститься в рибі жирних сортів.

Ознаки нестачі вітаміну D

Втрата волосся

Найчастіше причиною різкого випадіння волосся є стрес (тут мова йде про жінок, у чоловіків причини алопеції інші). Але в ряді випадків причиною втрати волосся є саме дефіцит вітаміну D, пише Healthline.

Хронічна втома

Якщо ви постійно відчуваєте втому і брак енергії навіть після повноцінного сну, це може говорити про недостачу "сонячного вітаміну". Відразу декілька досліджень підтвердило зв'язок хронічної втоми з нестачею вітаміну D.

Біль у спині, ломота в кістках

Оскільки недолік цього вітаміну перешкоджає поглинанню кальцію організмом, людина може відчувати такі симптоми.

М'язовий біль

Однією з причин болю в м'язах також може бути дефіцит вітаміну D. Дослідження свідчать, що при нормалізації рівня вітаміну знижується і ступінь прояву м'язового болю.

Повільне загоєння ран

Якщо у вас стали повільніше затягуватися рани, це не означає, що у вас підвищився цукор у крові. Медики кажуть, що дефіцит вітаміну D призводить до підвищеного рівня запальних маркерів, які впливають на процеси загоєння.

Де міститься цей вітамін

Найбільше вітаміну D в риб'ячому жирі, печінці тріски і палтуса, оселедця, скумбрії, тунці, макрелі.

Також багаті цим вітаміном сирий яєчний жовток, кисломолочні продукти, сир (творог), масло, продукти моря.

Вівсянка, картопля, петрушка, а також деякі трави - люцерна, зелень кульбаби, кропиви та хвощ теж є джерелами вітаміну D. Хоча його там і небагато.

Ну і звичайно ж вітамін D може синтезуватися в організмі під дією сонячних променів. Але має значення час доби: вранці, після сходу сонця, і ввечері, на заході сонця, вітамін D виробляється активніше. Також у світлій шкірі вітаміну D виробляється більше, а з віком шкіра синтезує його все менше.

При цьому важливо пам'ятати, що сонце крім вітаміну D, що може подарувати важкі тривалі хвороби шкіри, у тому числі і рак.

Раніше медики назвали вітамін D найважливішим для організму людини.

Також повідомлялося, що лікарі назвали жирні продукти, від яких не можна відмовлятися.