Дедлайни будуть критичними: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 6 березня

Гороскоп на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, для кого 6 березня може стати незвичайним і радісним днем

Гороскоп на березень 2020 року свідчить, що перший весняний місяць буде досить напруженим, але багатим на події, важливі зустрічі та подорожі. Деяким місяць принесе клопоти у фінансовій сфері, а деяким подарує незабутню романтичну зустріч.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 6 березня.

Овен (21.03 -21.04)

Не варто починати нові справи, бо старі ще не закінчені.

Телець (22.04 -21.05)

Нахлинуть давні спогади. Не варто їм піддаватися, тому, що це негативно відіб'ється на продуктивності.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Дуже конфліктний день. Астрологи не рекомендують зустрічатися з близькими людьми або влаштовувати посиденьки з друзями – може бути сварка.

Рак (22.06 -21.07)

День роздачі подарунків. Приймайте їх з радістю і впевненістю, оскільки ви їх заслужили.

Лев (22.07 -21.08)

Не піддавайтеся поганому настрою і депресії, через те, що вони можуть з самого ранку відвернути вас від чогось важливого і цікавого.

Діва (22.08 -21.09)

Залишайтеся сьогодні філософом, щоб не відбулося. Неприємності в цей день будуть вказувати на те, де ви зробили помилку і як її виправити.

Ваги (22.09 - 21.10)

Всі навколишні сьогодні будуть на своїй хвилі. Не витрачайте час, щоб їх перемкнути – сьогодні це марно.

Скорпіон (22.10 - 21.11)

Не піддавайтеся негативним думкам, не дозволяйте розвиватися рефлексії або тузі – все це зробить ваші дедлайни критичними.

Стрілець (22.11-21.12)

Сьогодні варто поговорити з колишнім партнером. Це буде важко, але необхідно, через те, що моральний вантаж занадто давно висить на вашій шиї.

Козоріг (22.12 -21.01)

Сьогодні прекрасний день для творчості у всіх його проявах. Спробуйте щось створити своїми руками або хоча б подумки.

Водолій (22.01 -21.02)

Сьогодні вас порадує ваше хобі – воно раптово може стати джерелом доходу і перейти в розряд професії.

Риба (22.02 -21.03)

Сьогодні може прийти не дуже приваблива пропозиція. Зверніть на неї увагу, оскільки у найближчому майбутньому вона може привести до зміни роботи.