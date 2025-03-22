Где сейчас Снежана Егорова. Была любовницей Кивы, называла украинок "папуасками" и до сих пор "что-то" постит

Что говорила Егорова о войне и Украине

Еще в феврале 2022 года, когда Путин объявлял о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, ведущая этому радовалась. Когда же началась полномасштабная война, Егорова, которая с 2021 года живет в Турции, попыталась "переобуться".

"Я надеюсь, это все скоро закончится. Россия скоро расстреляет весь боезапас и наконец-то наступит тишина. Я надеюсь, что все решится быстро", - писала она и извинялась за то, что "велась на российскую пропаганду".

Извинения Егоровой (скриншот)

Впрочем, после этого она продолжила критиковать Украину и распространять российские фейки. Также Егорова публично осуждала тех, кто выступает за украинский язык. А женщин нашей страны скандальная ведущая называла "папуасками". Такие слова она употребляла во время эмоциональных размышлений о войне и того, что, по ее мнению, всех жителей Украины якобы надо "гнать на фронт".

Снежана, которая 53 года назад родилась в Новой Каховке и строила карьеру в Украине, регулярно делала скандальные заявления и утверждала, что "открывает глаза на правду". А правда, в ее понимании, заключается в восхвалении РФ и критике всех, кто на стороне нашей страны.

Реакция дочери Егоровой и ее бывшего мужа Антина Мухарского

Старшая дочь ведущей - актриса Стася Ровинская, публично открестилась от матери еще в январе 2022 года.

"Я не могу и не должна отвечать за слова и поступки моей мамы, я сама мама троих детей и стараюсь свою жизнь жить так, чтобы им никогда не было за меня стыдно и они не были заложниками моих эгоистических поступков", - писала Стася.

Стася Ровинская отреклась от своей матери (скриншот)

Она неоднократно подчеркнула, что не общается с Егоровой и не поддерживает с ней отношения. Но Ровинская все же говорила о скандальной матери, когда призывала жаловаться на ее соцсети, чтобы ту заблокировали.



Ровинская и Егорова (фото: instagram.com/sia_rovinska)

Стася возмущалась тем, что ее мать распространяет российскую пропаганду, а потому хотела, чтобы она не могла монетизировать свои заявления. В феврале 2022 года Ровинская уже не подбирала слов и прямо писала все, что думает. И называла мать "мразью" и посылала ее "на три буквы".



Ровинская назвала Егорову "мразью" (скриншот)

К слову, соцсети Егоровой действительно регулярно блокируют. Она потеряла страницу на Facebook, на YouTube ей приходится создавать резервные аккаунты, ведь и там ее постоянно "банят".

"Этот человек не заслуживает внимания, я бы не хотела о нем говорить. Я его вычеркнула из своей жизни, к сожалению. Я знаю, что она находится в Турции с детьми. Иногда наталкиваюсь даже на ее Telegram-каналы, где она пишет такую чушь! Это дает мне больше понимания об этом человеке, что там немного "ку-ку". Потому что "Сталин - герой, Путин - герой, Папа Римский - рептилоид", всевозможные теории заговора. Иногда на это смешно посмотреть", - говорила Ровинская о своей матери в 2023 году.

А бывший муж Егоровой - артист Антин Мухарский, от которого та родила троих детей, также критикует поступки и заявления экс-избранницы. С ней он прожил немало лет, но в июле 2014 года было подано заявление на развод. Сам Антин признавался, что тогда Снежана уговаривала его отказаться от своей позиции и уехать в Москву.

Кроме этого, Мухарский рассказал, что Егорова была любовницей предателя Ильи Кивы.

Фрагмент архивного поста Мухарского (скриншот)

Где сейчас Снежана Егорова

Сейчас путинистка продолжает публиковать собственные мысли. А еще она распространяет посты пропагандиста Анатолия Шария. Более того, в своих Telegram-каналах Егорова оскорбляет Зеленского, радуется новостям, где пишут об Украине в негативном контексте.

Новые сообщения Егоровой (скриншот)

Снежана активно комментирует переговоры, встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

А на YouTube Егорова все еще проводит прямые эфиры. Там она делает "обзоры" на политические новости. В частности, в последнем эфире она хейтила певца Андрея Макаревича и радовалась убийству активиста Демьяна Ганула.

Егорова сейчас (скриншот)

Судя по тому, что Егорова записывает эфиры в той же комнате, где и год-два назад, она до сих пор находится в Турции. В соцсетях она просит о "донатах" для себя. И платформа, где Егорова собирает "пожертвования", автоматически предлагает отправить ей средства в российских рублях.



Егорова просит деньги (скриншот)

О своей личной жизни путинистка не рассказывает. В соцсетях она поднимает только темы политики. И, как уже понятно, все еще верит российским фейкам.

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