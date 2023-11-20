Где и когда в странах Европы откроют отделения Новой почты: появился график на год

Как он отмечает, менеджеры по развитию были против публикации списка ближайших планов "Новой почты". В ближайшее время компания планирует открыть отделения в большинстве стран Европы. Да и не только Европы.

Получить или отправить посылку с помощью "Новой почты" можно будет в 18 странах мира, а именно: в Италии, Франции, Испании, Турции, Болгарии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Словении, Хорватии, Греции, Дании, Финляндия, Швеция и Норвегия.

Уже в ноябре откроется отделение Новой почты в городе Милан в Италии. В декабре планируется открытие отделения в Париже, Франция. В феврале 2024 года можно будет отправить посылку в Мадрид в Испании и Стамбул в Турции.

В марте - в Софии и Лондон, а в апреле - в Дублине и Амстердаме. К лету - в Брюсселе, Берне и Лиссабоне.

Полный график:

Где и когда откроют отделение "Новой почты" в Европе (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)