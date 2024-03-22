Где лучше всего начать вести блог в 2024 году: топ платформ для творчества и заработка

Конструкторы блогов

С использованием одного из этих сервисов вы сможете создать свой собственный блог в качестве отдельного веб-сайта с выбранным дизайном и уникальным адресом. Для этого даже не требуется навыков программирования. Вам не будут навязывать ограничения на темы контента, которые можно создавать, и которые нельзя.

Однако следует быть готовым к тому, что подобный блог может быть сложнее продвигать, и для доступа ко многим функциям конструктора может потребоваться оплата.

Wix

Являясь одним из самых популярных инструментов для создания сайтов, Wix предлагает также потрясающие инструменты и для начинающих блогеров. Здесь вы сможете создать и запустить блог менее чем за час (или даже несколько минут, если выберете инструмент на основе ИИ Artificial Design Intelligence).

Процесс станет еще проще, если выбрать один из шаблонов для блога (есть 72+ варианта для 7 разных направлений), в которые уже встроены необходимые функции для блога. Один из потенциальных минусов в том, что как только вы выбрали шаблон, то не сможете сменить его на другой, не потеряв все свои правки.

При этом Wix предлагает так много возможностей кастомизации (от шрифтов и цветовых схем до кнопок и разметок), что у вас не возникнет трудностей с тем, чтобы изменить шаблон, который не на 100 процентов отражает ваш бренд. Поскольку редактором типа drag-and-drop очень просто пользоваться, все это можно сделать при помощи всего нескольких кликов.

Что касается функций для блогинга, Wix предлагает более чем достаточно как для начинающих, так и для опытных блогеров. Чтобы максимально упростить вам задачу, платформа предлагает панель управления, где вы можете создавать новые записи, добавлять категории, управлять комментариями и просматривать аналитику блога.

Особенности

Встроенные инструменты аналитики

Инструменты для аналитики блога от Wix предоставят вам все данные, которые нужны для оптимизации блога и расширения аудитории.

Функции для подписчиков

Подписчики смогут создавать и настраивать свои собственные профили, просматривать записи друг друга и комментарии, получать новости.

Монетизация блога

Wix предлагает разнообразные функции для монетизации блога. Среди них показ рекламы, планы подписки, управление небольшим онлайн-магазином.

Перевод блога

Вы просто сможете воспользоваться функциями Wix Blog и Wix Multilingual, чтобы перевести контент своего блога на другие языки и привлечь аудиторию из разных стран.

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WordPress

Это универсальная платформа, которая подходит как для новичков, так и для профессионалов. Создать и настроить простой блог можно всего за несколько шагов.

В каталоге WordPress представлено огромное количество тем, легко настраиваемых на любой вкус. Если вы знакомы с основами веб-программирования, вы сможете изменять дизайн и функциональность блога почти без ограничений.

Основные возможности платформы, включая домен и 1 ГБ хостинга, доступны бесплатно. Однако на платформе также представлены платные тарифы, которые предоставляют доступ к расширенным опциям, включая различные плагины для расширения функциональности. Использование WordPress на собственном хостинге полностью бесплатно.

Стоимость: бесплатно или от 250 гривен в месяц

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Ghost

Это отличная альтернатива WordPress, которую можно использовать как готовую платформу с предустановленными шаблонами или разместить на своем собственном хостинге. Система довольно проста в использовании, что позволяет запустить личный блог всего за несколько минут.

Даже новичку будет легко разобраться с базовым набором инструментов, но профессионал сможет тщательно настроить Ghost под свои нужды. Регулярно добавляются новые темы оформления и модули расширения для этой платформы. В официальном магазине представлены шаблоны в различных стилях, часть из которых доступна бесплатно.

Для начала работы достаточно зарегистрироваться, выбрать шаблон и настроить его с помощью визуального редактора. Для получения возможности подключения собственного домена, дополнительного пространства для хостинга, инструментов аналитики и других дополнительных функций, можно перейти на платный тариф.

Стоимость: бесплатно или от 427 гривен в месяц

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Tilda

Этот сервис позволяет быстро создать и настроить блог с уникальным дизайном, просто добавляя и настраивая специальные блоки. Каждый блок представляет собой отдельный функциональный элемент, такой как фотогалерея, меню, список страниц и многое другое. Чтобы вам не приходилось начинать с нуля, в Tilda доступны различные привлекательные шаблоны.

Бесплатный план предоставляет всего 50 МБ места на сервере и ограничивает количество страниц в блоге до 50. Чтобы обойти эти ограничения, получить возможность подключить собственный домен и полный доступ к обширной библиотеке блоков, вам потребуется перейти на платный тариф.

Стоимость: бесплатно или от 320 гривен в месяц

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Blogger

Эта платформа, которая принадлежит Google, предоставляет простой в использовании инструмент для создания и настройки блога по вашим потребностям всего за несколько минут.

Однако здесь ограничен выбор настроек внешнего вида и функциональности блога. Доступны лишь небольшое количество тем и простой редактор, но при наличии знаний HTML и CSS вы сможете придать дизайну более индивидуальный вид.

Пользователям также предоставляется подробная статистика посещений, однако расширить функциональность блога с помощью дополнительных настроек и плагинов невозможно.

Стоимость: бесплатно

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Социальные платформы

Создание и ведение блога на этих платформах доступно абсолютно бесплатно. Более того, большинство из них предлагает встроенные инструменты для заработка. Системы рекомендаций и социальные функции также могут значительно облегчить продвижение вашего контента.

Однако, важно помнить, что необходимо соблюдать правила этих платформ, и быть готовым к возможному бану в любой момент.

Telegram

Каналы в Telegram уже давно функционируют как полноценные блоги, предоставляя множество возможностей для публикации разнообразного контента, включая короткие заметки, видео и изображения.

Если ваша цель - написание длинных текстовых материалов, то вы можете воспользоваться отдельным текстовым редактором Telegraph, созданным специально для этого мессенджера.

Telegram является одной из немногих социальных платформ, где контент распространяется без привлечения алгоритмов. Иными словами, система не определяет, какие из ваших публикаций показывать подписчикам, а какие нет. Все записи отображаются в хронологическом порядке. Поэтому процесс продвижения блога в Telegram более прозрачен.

Встроенная монетизация: присутствует

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YouTube

История видеоблогинга началась с YouTube, который до сих пор остается главным игроком в этой области. Во-первых, платформа имеет огромную аудиторию, предпочитающую видеоконтент. Во-вторых, YouTube предоставляет возможность заработка для авторов контента.

Встроенная монетизация: присутствует

YouTube (фото: Hootsuite Blog)

Tumblr

Популярность Tumblr в прошлом уже давно ушла, однако молодое поколение зумеров обратило свое внимание на эту платформу. В настоящее время сервис привлекает новых пользователей как альтернативу другим устаревшим платформам.

Tumblr используется блогерами для публикации коротких текстов, визуального контента и ответов на вопросы читателей. Инструменты сервиса позволяют тонко настраивать внешний вид страниц и делать их уникальными.

При желании блог на Tumblr можно превратить в персональный сайт с индивидуальным доменным именем.

Встроенная монетизация: отсутствует

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LinkedIn

Это не просто наполовину социальная и наполовину блогинговая платформа типа Tumblr, а полноценная социальная сеть с некоторыми встроенными функциями блога. Однако, благодаря акценту на профессиональную деятельность, это идеальное место для распространения контента, связанного с тем или иным бизнесом.

Если вы напишете статью, LinkedIn уведомит ваши контакты, и если им понравится эта статья, то они могут ей поделиться с другими. А если она понравится редакторам LinkedIn, они могут добавить ее в избранное, тем самым показав ваш контент гораздо более широкой аудитории профессионалов. Это отличный способ наладить профессиональные связи и знакомства.

На платформе LinkedIn вы найдете редактор статей, похожий на WordPress, благодаря которому эта платформа - единственная, где можно сделать аккуратные записи на тему бизнеса профессионального вида. Единственный недостаток в том, что вы не сможете детально кастомизировать свой блог и устанавливать график выхода записей на будущее.

Особенности

Бесплатная платформа для публикаций

Аудитория, состоящая из профессионалов

Интуитивно понятный и полноценный редактор

LinkedIn (фото: Business News Daily)