"Где были Толстой и Достоевский во время Бучи?" Ирэна Карпа назвала главную опасность российской литературы

Почему российскую культуру до сих пор ценят за границей

"Российская культура была направлена более на внешне, чем на внутреннего потребителя. Она вынесла такую легенду о "тонкой русской душе, которая мечется и стремится к свободе". Добавьте еще туда медведей, бубны "ай-не-не", красную икру, водку, балет и поверх того всего еще бобровый полушубок", - говорит писательница.

Она объяснила, что люди за границей в российской культуре видят то, что хотят видеть - некую экзотику.

"Вокруг России всегда было много мифотворчества, которое привело к тому, что европейцы сейчас говорят, что "не все россияне плохие, это Путин плохой, а обычные люди хорошие, их просто запугали". И ты им говоришь: смотрите в Буче, кто это делал своими руками? Где был Толстой и Достоевский в это время? Читали ли россияне эти книги? В конце концов Лермонтов описывал групповое изнасилование в одном из своих ранних стихов - вот лицо их культуры - это безысходность, достоевщина, обреченность", - говорит Ирэна.

Как Украина должна популяризировать свою культуру за границей

Ирэна отмечает, что у нас недооценена роль культурной дипломатии. А на самом деле это сила, которая формирует все, и украинцам нужно было больше проводить промо нашего государства и культуры за границей.

"Мы должны выбить тот клин клином. У нас очень мало переводов, и классических, и современных. Мало промо украинской культуры. Если даже было что-то, то очень нишевое. Сейчас с войной стало легче уже. Во Франции хорошо знают философа Константина Сигова и писателя Андрея Куркова. Я бы хотела, чтобы больше моих коллег переводили и их читали. Чтобы были такие выставки, как делал художественный музей об украинском модернизме в Мадриде", - заявляет Карпа.

Писательница добавляет, что на самом деле есть еще большая проблема с тем, что украинцы и сами плохо знают свою культуру, художников и архитектурные особенности, потому что у нас всегда популяризировали все московское.

"Надо иностранцам показывать украинские имена. Недавно в Люксембурге я делала презентацию о силе украинских женщин спустя столетие. Рассказывала то, что художницы Александра Экстер и Саня Делоне - они наши, самая первая в мире женщина-офицер Елена Степанов - тоже наша. Также нужно больше делать переводов наших авторов и давать слушать иностранцам нашу музыку", - говорит писательница.