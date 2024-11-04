Заботимся о будущем: как фармкомпания "Здоровье" поддерживает маленьких харьковчан

Художественные занятия имеют терапевтический эффект – улучшение ментального здоровья малышей. Все преподаватели центра - опытные фасилитаторы, имеющие навыки работы с детьми, испытывающими ежедневный стресс, с детьми с особыми потребностями.

В общем, в артцентре Zelo проводят разнообразные занятия. чтобы каждый мог найти то, что нравится именно ему. Здесь есть рисование, игра на музыкальных инструментах, пение, хореография, песчаная анимация, резьба, рукоделие, декоративно-прикладное, ораторское, цирковое искусство, фотография, робототехника, финансовая грамотность. Ведь, кроме новых знаний, дети получают общение и поддержку от сверстников и взрослых.

Лепка из глины это наиболее универсальная дисциплина, потому что подходит для детей совершенно всех возрастов и уровня подготовки. Новые тактильные ощущения и использование мелкой моторики пальчиков снимают эмоциональное напряжение, а возможность воплотить в пластике собственный замысел – повышают самооценку и позволяют ребенку больше раскрыться.

По инициативе Александра Доровского, основателя ООО "Корпорация "Здоровье", уже два года занятия по лепке из глины проводят бесплатно. Чтобы профессиональная помощь и поддержка были доступны каждому, кто в этом нуждается. До полномасштабной войны фармкомпания также оказывала благотворительную помощь многодетным семьям и незащищенным слоям населения Харьковщины.

"Абсолютно все украинцы испытывают на себе влияние трех лет постоянного напряжения, переживания, страха за жизнь близких. Но, пожалуй, больше всего страдают от этого дети. Поэтому наша первоочередная задача - позаботиться о будущих поколениях, которые будут развивать нашу независимую Украину", - убежден Александр Доровской.