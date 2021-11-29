"Навіть собі самому складно пояснити": Остапчук вибачився за скандальну вечірку у Львові

"Друзі, хочу вибачитися за ті недоречні сторіз 27 листопада, Де я працював ведучим, і які дали можливість скомпроментувати мене і мою позицію", - написав Остапчук.

Він підкреслив, що ніяким чином його сторіз не мали відношення до Дня пам'яті.

"Навіть самому собі мені складно пояснити, як я міг не подумати в ту секунду, який це день і скільки болю і печалі за ним стоїть... Я не можу повернутися до минулої суботи і змінити свій вчинок, але я можу вибачитися за нього", - зазначив він.

Ведучий також додав, що шанує і поважає День пам'яті жертв Голодомору. У коментарях він також заявив, що обидва брати його дідуся померли від голодомору.

Його дружина Христина написала під постом, що пишається ним і зазначила, що цей скандал не має ніякого відношення до Володимира.

У своїх сторіз вона також відповіла на питання щодо даного скандалу.

"Вова перед тим, як бере замовлення на роботу не відкриває календар, щоб подивитися, яке свято, або траур в цей день... Давайте будемо чесними, ви відкриваєте календар, щоб подивитися, святкувати вам ваш ДР чи ні, у зв'язку з траурами, або церковними, наприклад, святами?" - написала вона.

Скріншот з Instagram