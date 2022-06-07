Цьогорічна весна в Києві стала унікальною: синоптик назвав причину

Весна 2022 року була для Києва унікальною в плані погоди - в столиці не було жодної грози з притаманними явищу громом і блискавкою. Здається, сама природа змилувалася над городянами і вберегла їх від зайвого занепокоєння під час повітряних тривог і вибухів.
Чому так сталося, розповів у коментарі Styler кандидат географічних наук, синоптик Meteoprog.ua Ігор Кибальчич.
"Протягом весни в столиці не було зафіксовано жодної грози в цьому році, згідно з даними спостережень з міської метеостанції. Подія такого плану нечаста звичайно", - говорить Кибальчич.
За словами експерта, причиною цьому послужило те, що в більшу частину часу над містом панували прохолодні повітряні маси з півночі та північного заходу, а опади мали більше облоговий (рівномірний) характер.
Середньомісячна температура в Києві за квітень виявилася на 1,9 градуса нижче норми, а травень був на 1,2 градуса холоднішим багаторічних показників.
У свою чергу для грозової діяльності необхідна наявність теплого і вологого повітря, в якому є умови для конвекції.
Саме завдяки конвекції виникають купчасто-дощові хмари, в яких і виблискують блискавки.
Якщо звернутися до багаторічних метеорологічних даних, каже синоптик, то для Києва нормою вважається 1 день з грозою у квітні та 5 днів у травні.
"Природно, від року до року цей показник істотно коливається, але якщо усереднити дані років за 30, тоді ми й отримаємо ту саму норму", - додав він.
Наприклад, ось таким був вечірній Київ 28 травня 2021 року:
Гроза в Києві (фото: twitter.com/VVPhoto95)
2 травня 2020 року під гуркіт грому линув сильний дощ, а потім посипався потужний град:
3 травня 2019 року ураган повалив у Києві дерева, столицю накрило грозою з чорною хмарою і зливою:
Гроза в Києві (фото: dtp.kiev.ua)
Дійсно, складно згадати весну в Києві без грози. Але в цьому році навіть погода ніби зглянулася над жителями столиці й не лякала їх зайвий раз гучними звуками.
Перша ж гроза прогриміла влітку, а саме 2 червня.
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Нагадаємо, днями синоптики оголосили про небезпеку через антициклон Burkhart.