"Навіть в IKEA є пункт": українець з Ізраїлю розповів про вакцинацію від COVID-19

В Ізраїлі медики вакцинували двома дозами вакцини від коронавірусу вже понад 48% населення країни. Мова йде про людей старше 16 років. За даними МОЗ Ізраїлю, першу дозу вакцини отримали понад 4,5 млн осіб, а другу - понад 3,1 млн осіб. В цілому нація пишається тим, що уряд швидко і своєчасно подбав про здоров'я своїх громадян і кинув всі сили на те, щоб зупинити пандемію COVID-19.

Про це в коментарі Styler розповів нам українець Роман, який вже п'ять років живе в Ізраїлі.

За словами українця, незважаючи на глобальну вакцинацію, є люди, які її не підтримують. Але про таких "ковід-дисидентів" воліють мовчати.

"Через місяць вибори. Чергові (йдеться про вибори до парламенту - Ред.). Це про все говорить. Є досить багато ковід-дисидентів і серед лікарів, але їх історії закриті", - зізнається Роман.

За словами чоловіка, зараз суспільство в Ізраїлі поділилося на вакцинованих і ні.

"Суспільство поділяється на тих, хто вакцинований і не вакцинований. У перших багато переваг. Вони можуть ходити скрізь. Другі ж - тільки в магазин. Ну це я перебільшено, але все ж", - поділився Роман.

Варто відзначити, що карантин в Ізраїлі за весь час пандемії був дуже суворим. Країна була закрита для в'їзду, діяла комендантська година та інші суворі обмеження.

"Завтра Пурім - велике свято. Вводять комендантську годину. З 20.30 до 6.00 і діють штрафні санкції. Нам не можна віддалятися від дому, більш ніж на 1 км. Ну, у нас таке положення протягом року було і всі вже звикли", - розповів чоловік.

До речі, вакцинація в Ізраїлі проводиться двома вакцинами Pfizer і Moderna (для тих, хто перехворів). Для того, щоб зробити щеплення, не потрібно записуватися і довго кудись дзвонити, досить прийти в пункт вакцинації. Вони, до речі, розміщені в численних локаціях міста.

"В цілому нація пишається світовою першістю в вакцинації. По Ізраїлю ти можеш вакцинуватися без запису та дзвінків. Навіть в IKEA є пункт вакцинації", - резюмував українець.