Український лікар назвала альтернативу щепленню від COVID-19
Вакцина від COVID-19 у вигляді спрею з Індії, в клінічних випробуваннях якої готова взяти участь Україна, є гарною альтернативою традиційному щепленню.
Про це заявила лікар-інфекціоніст Тетяна Логінова в ефірі телеканалу "Україна 24".
Медик схвально висловилася про вакцини, що вводяться в організм людини у подібний спосіб.
"Є у нас вакцини, які таким чином вводяться. І хочу сказати, що це дуже гарна пропозиція", - зазначила вона.
Лікар також пояснила принцип дії таких назальних препаратів у вигляді спрею або крапель.
"Вірус, коли потрапляє в організм, локалізується на клітинах миготливого епітелію, який знаходиться в носових ходах", - розповіла Логінова.
Таким чином почнуть вироблятися антитіла до вірусу саме в носових ходах пацієнта.
"Ми робимо захист на першій стадії, коли вірус може тільки потрапити, а його вже будуть зустрічати антитіла, які дуже активно будуть вироблятися", - зауважила лікар.
Нагадаємо, раніше сьогодні глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу заявив, що Україна візьме участь у випробуваннях нової вакцини у формі спрею, які планують завершити у вересні-жовтні. Чиновник пояснив, що проведення частини клінічних випробувань в Україні дасть країні пріоритетний доступ до цієї вакцини у разі доведення ефективності.
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