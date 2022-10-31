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Дайте выход эмоциям. Почему истерики дошкольников могут быть полезны?

Истерика может улучшить общее состояние ребенка (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Истерики - это самое сложное детское явление, с которым сталкиваются родители в процессе воспитания. Зачастую ребенка невозможно успокоить, но взрослые все равно пытаются это сделать.

Но специалисты не советуют это делать.

Styler делится, почему детские истерики - это действительно полезно.

Выпустить эмоции лучше, чем сдержать их

В слезах есть гормон стресса. В моменты плача мы буквально освобождаем свой организм от стресса. Вы точно замечали, что после истерики настроение ребенка заметно улучшается.

Все связано с тем, что стресс, который и спровоцировал слезы. Плач не причиняет ребенку боли, а помогает его избавиться.

Плач - это обучение самостоятельности

Истерика у ребенка может произойти из-за чего-либо, что у него не получилось или повлекло дискомфорт. Но плач помогает ему прояснить свой разум и найти решение проблемы.

Это, кстати, и объяснение тому, почему не стоит сразу успокаивать малышей. Дайте ей время осознать свои эмоции и возможность разобраться с вопросом собственноручно, если он, конечно, может это сделать в соответствии с возрастом.

Истерика улучшает сон

Во время сна, когда мозг ребенка находится в покое, подавленные эмоции выходят наружу. Когда ребенок испытывает тревогу, он просыпается. Если позволить малышу выплеснуть эмоции в виде истерики, это улучшит его эмоциональное состояние и укрепит его сон.

Слезы помогают ребенку освободиться от стресса (фото: Freepik)

Ребенок понимает отказ

Часто случается так, что истерика начинается из-за отказа выполнить какую-либо просьбу. Но если вы умеете не поддаваться манипуляциям, таким образом малыш научится понимать слово "нет". Так вы показываете ребенку, что не боитесь трудностей и эмоций, связанных с воспитанием.

Плач сближает вас с ребёнком

Звучит довольно абсурдно, но когда ребенок впадает в истерику, он открывает вам свои чувства. Позвольте ему до конца высказаться, не останавливайте и не читайте нотаций. Ребенок поймет, что вы принимаете его таким, и станет ближе к вам.

Ребенок принимает свои эмоции

Есть дети, которые замыкаются в себе и не проявляют лишних эмоций рядом с кем-либо. Однако если ребенок выдает слезы, значит, он принимает свои эмоции и не боится их выпускать.

В будущем это хорошо повлияет на построение отношений с другими людьми. Но это не разовая акция: работа с эмоциями ребенка продолжается на протяжении всего процесса воспитания родителями, а затем на протяжении всей жизни уже взрослого лица.

Раньше мы рассказывали, как обращаться с ребенком во время ракетных или ядерных ударов.

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