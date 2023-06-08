Не дайте страху победить. Как овладеть собой, когда вокруг много негатива

Вы не виноваты в случившемся

Это первая аффирмация, с которой начинается преодоление вины уцелевшего. Кто виноват в страшной трагедии, четко известно. И все же повторите это несколько раз.

Вы не виноваты, что вы в безопасности. Вы не виноваты, что это произошло с другими, а не с вами.

Любая помощь важна

Многие люди, которые сталкиваются с синдромом уцелевшего, обесценивают свои действия. Это могут быть такие фразы: "Я сделал недостаточно", "Моя помощь ничего не изменит".

Это - когнитивная ловушка. Любая помощь с вашей стороны - важна. Если чувствуете готовность и есть ресурс сделать больше, делайте. Но вместе с тем не обесценивайте собственные усилия.

Желание оказаться в эпицентре событий

Часто, переживая синдром уцелевшего, человек стремится вернуться туда, где опасно или стремится находиться в эпицентре событий вместе с другими пострадавшими. Отнеситесь внимательно к такому эмоциональному порыву и проанализируйте его.

Рационально ли такое решение? Какую помощь пострадавшим вы способны оказывать на месте? Готовы ли вы эмоционально и физически к поездке в зону бедствия? Часто случается так, что человек, который отправляется помогать другим, в итоге оказывается не готовым и нуждается в помощи.

Быть эффективным на своем месте можно по-разному

Кто-то отправляется на спасение людей, другие занимаются расселением пострадавших, собирают или присылают донаты, распространяют информацию. Только все это в комплексе приносит результат.