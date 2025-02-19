Не дайте себя взломать. 10 простых настроек которые уберегут вас от интернет-угроз

Используйте антивирус

Антивирусное программное обеспечение - это обязательный инструмент для любого ПК. К счастью, вам больше не нужно искать сторонние решения, так как Windows 10 и Windows 11 уже оснащены Windows Security и Microsoft Defender - минималистичным, но эффективным антивирусом.

Он автоматически сканирует вашу систему в фоновом режиме, проверяет загружаемые файлы и запускаемые приложения, обнаруживая вредоносные программы еще до того, как они смогут нанести ущерб. При желании можно дополнительно настроить Microsoft Defender для усиленной защиты.

Также можно выбрать сторонний антивирус, многие из которых предлагают дополнительные функции безопасности. Если решите пойти по этому пути, обратите внимание на Norton 360 Deluxe, но для базовой защиты подойдет любой надежный антивирус.

Главное - не отключайте функцию защиты в реальном времени. Не стоит рисковать, ведь ошибки случаются с каждым, и когда это произойдет, ваш антивирус должен быть активным.

Используйте менеджер паролей

Как только вы начнете пользоваться менеджером паролей, вы уже не захотите возвращаться к старым методам - настолько это удобно.

Печальная реальность такова, что даже крупные и надежные компании сталкиваются с утечками данных, в результате которых пароли пользователей оказываются в открытом доступе.

Самая большая ошибка в интернете - использовать один и тот же пароль для нескольких аккаунтов. Если ваш пароль попал в утечку, злоумышленники могут попробовать его на других сайтах, и? если он совпадет, доступ к вашим данным будет утерян.

Но запомнить десятки сложных паролей невозможно - именно поэтому вам нужен менеджер паролей.

Он хранит все ваши пароли и автоматически подставляет их на нужных сайтах и в приложениях.

Обновляйте программное обеспечение

Современные операционные системы и приложения регулярно получают обновления безопасности, исправляющие уязвимости и возможные угрозы. Если вы пропускаете эти патчи, то подвергаете себя дополнительным рискам.

Хорошая новость: большинство современных программ, включая Windows, Microsoft Office и Google Chrome, автоматически проверяют наличие обновлений и устанавливают их без вашего вмешательства.

Если у вас отключены автоматические обновления, стоит пересмотреть это решение. В редких случаях в этом может быть смысл, но чаще всего вы просто оставляете свой компьютер уязвимым.

И да, чем раньше вы обновитесь, тем лучше. Если система или браузер запрашивают перезагрузку для установки обновлений - не откладывайте. Да, это может быть неудобно, но именно этот шаг может защитить вас от возможных атак.

Поддерживайте актуальность программного обеспечения (фото: IDG)

Перестаньте использовать неподдерживаемые операционные системы и приложения

Одно дело, когда операционные системы и приложения получают автоматические обновления, и совсем другое - когда эти обновления прекращаются.

Никакое программное обеспечение не живет вечно. Со временем разработчики прекращают поддержку старых версий и перестают выпускать обновления безопасности. В этот момент такие программы и устройства становятся небезопасными, и вам следует перестать их использовать как можно скорее.

Что произойдет, если продолжить их использование? Старое программное обеспечение и неподдерживаемые устройства становятся все более уязвимыми для атак, и рано или поздно вы столкнетесь с угрозами.

Например, Windows 7 больше не поддерживается, а значит, новые уязвимости в этой системе уже не исправляются, что делает ее небезопасной. То же самое касается отдельных программ - например, Office 2016 и более ранние версии Microsoft Office больше не получают обновлений безопасности.

Возможно, старая версия Office полностью устраивает вас по функциональности, но она может подвергнуть вас атаке. Например, вы можете загрузить вредоносный Word-документ, который использует уязвимость Office для взлома вашей системы.

Именно поэтому Microsoft Office 365 - выгодное решение: у вас всегда будет доступ к последним версиям программ на всех устройствах.

Будьте осторожны при посещении сайтов

Ненадежные веб-сайты могут атаковать ваш браузер, используя незащищенные уязвимости. Чаще всего сомнительные сайты пытаются загрузить на ваш компьютер вредоносное ПО, обмануть вас с помощью вводящей в заблуждение рекламы или украсть ваши личные данные через фишинговые схемы.

Будьте внимательны в интернете. Дважды подумайте, прежде чем скачивать программное обеспечение, избегайте подозрительных сайтов с заманчивыми предложениями и не вводите личные данные на ресурсах, в которых не уверены на 100 процентов.

Загружайте файлы и программы только из надежных источников

Каждый раз, скачивая программное обеспечение, будьте предельно осторожны. Даже безобидный PDF-файл или документ Word может нанести вред вашему компьютеру, если использует незащищенные уязвимости в вашем PDF или Microsoft Word.

Любой файл из интернета может быть опасным, и только антивирус с актуальными базами сможет его распознать. Поэтому загружайте и устанавливайте только те программы, которым полностью доверяете, и только с проверенных источников.

Кроме того, не игнорируйте предупреждения Windows SmartScreen! Эта функция в Windows предупреждает вас, если вы запускаете программу, которую мало кто скачивал и запускал ранее.

Конечно, можно принудительно запустить приложение, но перед этим стоит задуматься - действительно ли вы ему доверяете? Если нет, то лучше его не запускать. Когда есть сомнения, отдавайте предпочтение проверенным программам.

Научитесь распознавать фишинговые атаки

Фишинговые атаки стали огромной проблемой за последние несколько лет, и все подвержены риску, независимо от того, используете ли вы Windows, Chromebook, смартфон или любое другое устройство.

Если коротко, фишинг - это схема, при которой мошенники пытаются заставить вас выдать конфиденциальную информацию или установить вредоносное ПО. Чаще всего это происходит через обманную ссылку, нажатие на которую может привести к компрометации данных.

Фишинговые атаки опасны, потому что они часто маскируются под сообщения от надежных источников: крупных компаний вроде Microsoft, популярных сервисов вроде USPS или даже ваших друзей и родственников. Именно поэтому так важно научиться определять фишинговые письма и сообщения.

Здесь также может помочь менеджер паролей. Допустим, вы нажали на фишинговую ссылку и попали на фальшивый сайт, выдающий себя за ваш банк. Если бы это был настоящий сайт, менеджер паролей автоматически заполнил бы данные для входа. Но если он этого не делает - это знак, что что-то не так.

Не нажимайте на подозрительные ссылки

Любая ссылка должна рассматриваться как потенциально опасная, независимо от того, где вы ее нашли: на веб-сайте, в соцсетях, в электронном письме или SMS. Если вы не кликаете по незапрашиваемым ссылкам, то существенно снижаете риск заражения вредоносным ПО.

Например, вам приходит SMS о якобы неудачной доставке посылки с просьбой перейти по ссылке и ввести личные данные. Вы не знаете, мошенничество это или нет, но если вы ничего не заказывали, значит, стоит усомниться. Скорее всего, вы только что избежали попытки обмана.

То же самое касается сообщений якобы от Amazon, PayPal или вашего банка, в которых говорится, что ваш аккаунт заблокирован. Такие сообщения рассчитаны на панику, чтобы вы потеряли бдительность.

В случае сомнений избегайте подозрительных ссылок и проверяйте информацию напрямую. Получили тревожное письмо от банка? Не нажимайте на ссылку, а откройте сайт банка вручную.

Используйте стандартную учетную запись Windows

В Windows рекомендуется использовать учетную запись со стандартными правами, а не администратора для повседневной работы.

Да, учетная запись администратора удобнее, так как позволяет устанавливать программы без лишних ограничений. Но если вы всегда работаете с правами администратора, вредоносное ПО также получает полный доступ к системе.

Для дополнительной защиты лучше создать вторую учетную запись Windows с ограниченными правами. В таком случае, даже если вирус попытается заразить систему, сделать это ему будет сложнее.

Оптимальный вариант - использовать учетную запись администратора только для первоначальной настройки компьютера и установки программ, а затем переключиться на стандартную учетную запись для повседневного использования. На официальном сайте Microsoft есть подробная инструкция по созданию учетных записей пользователей.

Используйте стандартную учетную запись пользователя Windows (фото: IDG)

Настройте двухфакторную аутентификацию

Двухфакторная аутентификация (2FA) - это необходимость в современном мире. Она добавляет дополнительный уровень защиты к вашим аккаунтам, так что даже если кто-то узнает ваш пароль, он не сможет войти без второго кода.

Почему? Потому что злоумышленнику понадобится еще и одноразовый код подтверждения: например, отправленный на ваш телефон, сгенерированный в специальном приложении или связанный с физическим ключом безопасности.

Рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, особенно для банковских счетов и электронной почты. Да, это добавляет небольшую сложность при входе в аккаунт, но существенно повышает вашу безопасность в интернете.