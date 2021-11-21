Як за датою народження знайти свою половинку: нумерологія стосунків

Як визначити своє число

З 1 по 9 число місяця – день народження і буде відповіддю. Якщо в даті народження дві цифри - складіть їх разом. Якщо сума вийшла більш як дев'ять - знову складіть. В кінцевому підсумку у вас повинна вийти цифра від 1 до 9.

Що значить кожна цифра

Одиниця. Це впевнені в собі люди, які насилу йдуть на поступки у відносинах. Вони серйозно підходять навіть до початку стосунків і довго придивляються до людини.

Таким людям підходять 2, 4 і 6.

Не підходять: 7, 8 і 9.

Двійка. Емоційні, відкриті та дуже ранимі натури. Вони прагнуть до гармонії у відносинах, слухають своє серце, а не голову. Вони захопливі натури і йдуть до своєї мети до кінця.

Їм підходять: 1, 3 і 6.

Не підходять: 5 і 8.

Трійка. Егоцентрики та егоїсти, рідко прислухаються до чужої думки та вважають свою важливішу за будь-яку іншу. Намагаються домінувати над партнером і амбіції часом їм дуже заважають.

Їм підходять: 2, 6 і 9.

Не підходять: 1 і 9.

Четвірка. Запальні та емоційні люди, можуть зриватися на близьких. У відносинах домінують і контролюють. Але прагнуть створити міцну сім'ю, хоча частенько поглядають убік.

Їм підходять: 1, 2, 7 і 8.

Не підходять: 4

П'ятірка. Схильні до мінливості у відносинах, рутина їх стомлює. Вони натури складні, для них важливий інтим з експериментами. Часто сумніваються в собі та партнерах.

Їм підходять: 5 і 8.

Не підходять: 2.

Шістка. Харизматичні та чарівні і їм це допомагає привабити кого завгодно. Але неможливість всидіти на місці та вічний пошук їм сильно заважає. Вони здатні на емоційну прихильність, але стати розважливими та осісти їм складно.

Підібрати пару їм дуже складно і часом вони довго перебирають, перш ніж знаходять свою любов.

Сімка. Дуже романтичні люди й готові обсипати свій об'єкт уваги подарунками, влаштовувати незвичайні побачення і робити широкі жести. Того ж вони чекають від партнера і часто бувають розчаровані. Зі стресами вони не дружать і краще себе почувають в спокої.

Їм підходять: 2.

Не підходять: 9

Вісімка. Це владні власники, але з правильним поглядом на життя. Вони будуть будувати міцні та тривалі відносини й не будуть ховати свої справжні почуття.

Їм підходять: 8.

Не підходять: ніжні 2.

Дев'ятка. Найскладніші та суперечливі натури, вони теж власники й будуть контролювати партнера. Але при цьому пояснити, що їм потрібно - не можуть. Заради сім'ї вони готові на все.

Їм підходять: 2 і 6.

Не підходять: 1 і 9.