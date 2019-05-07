Дати б по обличчю: у Києві накинулися на провокатора через образу українців

Чоловік йшов по центральній вулиці Києва і говорив по телефону. Своєму співрозмовнику він розповідав, що "це хохлота, російське місто". Відео опублікувала блогер Контрабантистка хіп-Фоп на своїй сторінці в Twitter.

Коли ж до нього звернулася дівчина, роблячи зауваження, провокатор різко перейшов на українську мову і попросив звертатися до нього на "Ви".

"Якщо ти йдеш по центру Києва і таке розповідаєш, то я буду говорити з тобою так, як я хочу", - відповіла дівчина.

При цьому інша перехожа почала заступатися за чоловіка, називаючи дівчину, що робила зауваження, психічно хворою.

"Це якийсь провокатор, він говорив голосно, намагаючись привернути увагу, як тільки я почала його знімати, перейшов на українську. Я далі не знімала, бо почалися матюки, а потім я послала всіх і пішла. Славна перемога", - написала дівчина у коментарях під публікацією.

Провокатор ображав українців у Києві (відео: twitter.com/katrin_buk)

Користувачі мережі підтримали дівчину, пропонуючи покарати провокатора, який зневажливо ставиться до українців.

"Спочатку по обличчю хочеться дати";

"Ну його ї*ало всі бачили. Хто зустріне, може дати по морді";

"Ви така смілива і АТОвців, дітей-інвалідів та все знімають на смартфони, і хто б заступився";

"Для таких от виродків потрібен закон "Знання української мови не звільняє вас від кримінальної відповідальності за неповагу до країни та народу України!"

"Я б вже вдарила".

Нагадаємо, у Рівному чоловік у футболці з написом From Russia with love, на якій був зображений автомат, влаштував бійку з водієм через те, що він зробив йому зауваження.

Раніше повідомлялося про те, що відома голлівудська актриса Памела Андерсон, яка натякала на роман з президентом РФ, написала лист Путіну.