Дать бы по лицу: в Киеве набросились на провокатора из-за оскорбления украинцев

Мужчина шел по центральной улице Киева и говорил по телефону. Своему собеседнику он рассказывал, что "это хохлота, российский город". Видео опубликовала блогер Контрабантистка хіп-Фоп на своей странице в Twitter.

Когда же к нему обратилась девушка, делая замечание, провокатор резко перешел на украинский язык и попросил обращаться к нему на "Вы".

"Если ты идешь по центру Киева и такое рассказываешь, то я буду говорить с тобой так, как я хочу", - ответила девушка.

При этом другая прохожая начала заступаться за мужчину, называя девушку, что делала замечания, психически больной.

"Это какой-то провокатор, он говорил громко, пытаясь привлечь внимание, как только я начала его снимать, перешел на украинский. Я дальше не снимала, так как началась матерщина, а потом я послала всех и ушла. Славная победа", - написала девушка в комментариях под публикацией.

Провокатор оскорблял украинцев в Киеве (видео: twitter.com/katrin_buk)

Пользователи сети поддержали девушку, предлагая наказать провокатора, который неуважительно относится к украинцам.

"Сначала по лицу хочется дать";

"Ну его е*ало все видели. Кто встретит, может дать по морде";

"Вы такая смелая и небезразлична девушка! Мое ​​уважение! Читаешь, как водители хамы обижают АТОшников, детей-инвалидов и все снимают на смартфоны, и кто бы вступился";

"Для таких вот уродов нужен закон "Знание украинского языка не освобождает вас от уголовной ответственности за неуважение к стране и народу Украины!"

"Я бы уже ударила".

Напомним, в Ровно мужчина в футболке с надписью From Russia with love, на которой также был изображен автомат, устроил драку с водителем из-за того, что он сделал ему замечание.

Ранее сообщалось о том, что известная голливудская актриса Памела Андерсон, которая намекала на роман с президентом РФ, написала письмо Путину.