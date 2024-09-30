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Дарят любовь, внимание и поддержку. Названы самые романтические знаки Зодиака

Самые большие романтики по знаку Зодиака (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

Когда дело касается романтики, каждый использует свои методы, которые считает для себя лучшими.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India, рассказывает, какие знаки Зодиака астрологи считают самыми романтичными и почему.

Телец

Это преданный и нежный знак Зодиаку, и им управляет Венера. Телец проявляет свои чувства через физические прикосновения и комфорт. Ему приятно демонстрировать приверженность партнерам с помощью трогательных жестов, вкусных блюд или продуманных заранее подарков. Он заботливый и проявляет пылкую привязанность выразительным способом.

Рак

Сентиментальный и преданный символ является одним из самых романтичных. Он заботливо относится к любимому человеку и демонстрирует любовь через эмоциональную поддержку и помощь. Язык любви Раков - в их нежности и сильных эмоциональных связях.

Лев

Это откровенный и сильный знак Зодиака, вносящий драматизм и страсть в личную жизнь. Он выражает эмоции изящными и романтичными жестами, даря своему партнеру много любви и внимания. Лев заставляет партнера чувствовать себя центром Вселенной.

Какие знаки Зодиака являются огромными романтиками (Фото: unsplash.com)

Весы

А это - волшебный, миролюбивый и ориентированный на отношения знак Зодиака. Он склонен к романтике и делает все, чтобы показать свою любовь и ценность партнеру. Весы любят углубляться в себя и всегда готовы работать над развитием отношений.

Рыбы

Рыбы - невероятно сентиментальный, чуткий и мечтательный знак Зодиака. Известный своей способностью строить глубокие эмоциональные связи, и  он с удовольствием создает настоящую сказку своей второй половинки. Эмоциональная проницательность и чувствительность этого символа позволяет ему хорошо понимать желания любимого человека.

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