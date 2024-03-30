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Дантеса пристыдили за новую песню: "Плагиат подъехал"

Суббота 30 марта 2024 08:31
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Дантеса пристыдили за новую песню: "Плагиат подъехал" В чем заподозрили Дантеса (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Певец Вова Дантес представил новую песню и клип, который сняла известная украинская клипмейкера Таня Муиньо, работающая с мировыми звездами. Впрочем, артист получил не только комплименты от фанатов, его еще и пристыдили за сходство трека с известным хитом.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о предполагаемом плагиате в песне Дантеса на своем Telegram-канале заговорил блогер Ваня Рассел.

Дантес "сплагиатил" песню?

Так, блогер обратил внимание на то, что трек "Я залишусь молодим", который выпустил Дантес, кое-что ему напомнил. Как оказалось, Расселу новая песня артиста напомнила хит I Wanna Be Your Dog исполнителя John McCrea.

Он даже смонтировал видео, в котором наложил оба трека на "общую дорожку". По словам Рассела, это не просто "о сходстве".

"Плагиат подъехал! VOLODYMYR DANTES - Я ЗАЛИШУСЬ МОЛОДИМ. Оригинал:
John McCrea - I Wanna Be Your Dog. И не нужно говорить, что здесь просто похожая гармония", - написал блоггер.

Как реагирует сеть

И пока сам Дантес на упреки Рассела не ответил, сходство его трека с другим хитом уже прокомментировали пользователи. Они пишут:

  • "Да, а еще стилистика Maneskin. Но, несмотря на это, классный клип"
  • "А действительно, очень похоже"
  • "Это звучит как ожидание и реальность".

Напомним, на днях стало известно, что Андре Тан впервые объяснил, почему скрывает свою дочь .

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что Астафьевой "приписали" тайную свадьбу с молодым богачом.

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