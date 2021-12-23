Дантес спародіював Віку з "НеАнгелів" і звинуватив її у хайпі (відео)
Дантес спародіював ролик колишньої учасниці українського гурту "НеАнгели" Вікторії Смеюхи, яка раніше показала, як розрізає і їсть торт із зображенням другої учасниці проєкту слави Камінської.
Свій пародійний ролик артист опублікував в Instagram.
На відео Дантес повторює слова і жести Віки, коли в одному з ресторанів їй нібито несподівано принесли торт із зображенням Слави. У відео Дантеса він розрізає торт, на якому зображена Вікторія.
"З любов'ю, ваш Дантес. І так. Звільни піарщицю. Хайпа навела, але чи в плюс він?" - написав співак.
Слава Камінська також прокоментувала пародію свого колеги по сцені.
"Вова. Ти граєш краще! Станіславському стало трішки легше", - написала співачка.
Вікторія ж ніяк на це поки не відреагувала.
Зазначимо, що в перед новорічними святами Смеюха зізналася, скільки коштує її виступ.
"Це таке комерційне питання, яке я б не сильно хотіла обговорювати. Говорити про ціни - це не творча справа. Скажу тільки, що це точно не менше 10 тисяч доларів", - заявила співачка.
Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштують виступи у новорічну ніч популярних українських артистів.
Ми також писали про те, що Віка з "НеАнгелів" розповіла, за що її побила Камінська.