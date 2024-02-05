RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Датская группа по разминированию на "Блогер кемпе" провела сессию по минной опасности для детей

Датская группа по разминированию на "Блогер кемпе" провела сессию по минной опасности для детей (фото: пресс-служба Фонда Ахметова)
Автор: Илона Свиридова

Во время зимней смены "Блогер кемпа", организованной Фондом Рината Ахметова в Закарпатье, дети приняли участие в сессии по минной опасности. Ее провели представители Датского совета по делам беженцев - Датской группы по разминированию. Занятие прошло в интерактивном онлайн-формате.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В этой смене есть важная особенность: в "Кемпе" отдыхают и оздоравливаются дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину. Этим ребятам Фонд уделил максимум внимания и обеспечил первые шаги их психологической и физической реабилитации после пережитого.

"На мастер-классе, который создал нам Фонд Рината Ахметова, я многое узнала о безопасности обращения с минами. Мне кажется, это очень полезно в такое время. Нам рассказали о самих минах, о том, как избежать попадания на минное поле. Если сложатся такие обстоятельства, то теперь я точно знаю, что делать. Нам очень интересно рассказывали, нас спрашивали, с нами разговаривали. Был живой диалог и это мне очень понравилось", - поделилась впечатлениями участница смены Валерия Галич из Северодонецка Луганской области.

Датский совет по делам беженцев (DRC) - независимая, неправительственная, неприбыльная гуманитарная организация, которая ставит целью предоставление защиты ВПЛ, а также помогает в поиске долгосрочных решений проблем переселенцев. Датская Группа по разминированию (DDG) - подразделение DRC, работающее в сфере противоминной деятельности, в том числе занимающееся гуманитарным разминированием.

DDG помогает населению максимально безопасно приспособиться к новым условиям жизни на территориях, где могут находиться взрывоопасные предметы и мины.

Представители DRC работали в Украине в 1998-2000, 2007-2013 годах, помогая крымским татарам, возвращавшимся из Центральной Азии и развивая потенциал государственных структур, работающих с беженцами, а также успешно реализовала Программу защиты детей-беженцев и искателей убежища. В ноябре 2014 года DRC и DDG возобновили свою деятельность в Украине в ответ на гуманитарные нужды страны.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровились, отдохнули и получили квалифицированную психологическую помощь в лагере "Блогер Кемп" почти 4,9 тысяч детей со всей Украины, пострадавших от войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти