Датская группа по разминированию на "Блогер кемпе" провела сессию по минной опасности для детей

В этой смене есть важная особенность: в "Кемпе" отдыхают и оздоравливаются дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину. Этим ребятам Фонд уделил максимум внимания и обеспечил первые шаги их психологической и физической реабилитации после пережитого.

"На мастер-классе, который создал нам Фонд Рината Ахметова, я многое узнала о безопасности обращения с минами. Мне кажется, это очень полезно в такое время. Нам рассказали о самих минах, о том, как избежать попадания на минное поле. Если сложатся такие обстоятельства, то теперь я точно знаю, что делать. Нам очень интересно рассказывали, нас спрашивали, с нами разговаривали. Был живой диалог и это мне очень понравилось", - поделилась впечатлениями участница смены Валерия Галич из Северодонецка Луганской области.

Датский совет по делам беженцев (DRC) - независимая, неправительственная, неприбыльная гуманитарная организация, которая ставит целью предоставление защиты ВПЛ, а также помогает в поиске долгосрочных решений проблем переселенцев. Датская Группа по разминированию (DDG) - подразделение DRC, работающее в сфере противоминной деятельности, в том числе занимающееся гуманитарным разминированием.

DDG помогает населению максимально безопасно приспособиться к новым условиям жизни на территориях, где могут находиться взрывоопасные предметы и мины.

Представители DRC работали в Украине в 1998-2000, 2007-2013 годах, помогая крымским татарам, возвращавшимся из Центральной Азии и развивая потенциал государственных структур, работающих с беженцами, а также успешно реализовала Программу защиты детей-беженцев и искателей убежища. В ноябре 2014 года DRC и DDG возобновили свою деятельность в Украине в ответ на гуманитарные нужды страны.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровились, отдохнули и получили квалифицированную психологическую помощь в лагере "Блогер Кемп" почти 4,9 тысяч детей со всей Украины, пострадавших от войны.