Данилов висловився про можливе введення російських військ в Білорусь: "для нас це виклик"

За його словами, Кремль має безпосереднє відношення до цієї спецоперації, оскільки зацікавлений в ситуації, яка розгортається навколо Білорусі - в цьому переконані експерти РНБО.

Данилов також звернув увагу на ймовірні ризики для України, якщо РФ реалізує цей сценарій.

Секретаря РНБО заявив, що можливе перекидання російських військ на територію Білорусі стане для України серйозним викликом.

Так, країна буде змушена пильніше стежити ще за 1084 кілометрами україно-білоруського кордону.

"Якщо російські війська зайдуть на територію Білорусі - вони й так дружні держави - якщо там буде присутність російської армії, це 1084 кілометрів додаткового кордону. Для нас це виклик", - сказав Данилов.

Він додав, що все це буде відбуватися з урахуванням ситуації, що відбувається на окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях, а також Криму.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данилов натякнув, що Росія через Україну може втратити деякі регіони.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Віталій Кличко прокоментував слова Володимира Зеленського про їхні взаємини та обшуки у структурах Київської міської державної адміністрації.



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