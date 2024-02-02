RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Данилко прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ: "это личная месть"

Фото: Андрей Данилко рассказал о запрете въезда в ОАЭ (Пресс-служба)
Автор: Людмила Жукова

Недавно многочисленные СМИ писали о том, что Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ. Вроде бы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году, во время которого он высказывал свою проукраинскую позицию, а причиной запрета назвали "разжигание межнациональной розни".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с сообщением на пресс-службе артиста.

Детали запрета посещать ОАЭ Андрею Данилко

До недавнего времени Данилко даже не знал о своем "ба", но получил подтверждение из собственных источников.

Он сообщил, что выступал он не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие. Во-вторых, официальная причина пожизненного запрета на его пересечение границы ОАЭ не указана ни в одном документе.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", - рассказал Андрей Данилко.

 Андрей Данилко прокомментировал запрет на въезд в ОАЭ (пресс-служба)

По словам артиста, он не расстраивается и готовится и дальше собирать полные залы по всему миру, поддерживать Украину и высмеивать российских пропагандистов.

Недавно мы рассказывали феномен популярности Верки Сердючки. Почему все в восторге от самой известной проводницы.

Также напомним, в какие артист попал в неприятности в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ДанилкоОбъединенные Арабские Эмиратыартиси