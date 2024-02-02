Данилко прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ: "это личная месть"

Детали запрета посещать ОАЭ Андрею Данилко

До недавнего времени Данилко даже не знал о своем "ба", но получил подтверждение из собственных источников.

Он сообщил, что выступал он не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие. Во-вторых, официальная причина пожизненного запрета на его пересечение границы ОАЭ не указана ни в одном документе.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию русской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично с них смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, потому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", - рассказал Андрей Данилко.

Андрей Данилко прокомментировал запрет на въезд в ОАЭ (пресс-служба)

По словам артиста, он не расстраивается и готовится и дальше собирать полные залы по всему миру, поддерживать Украину и высмеивать российских пропагандистов.