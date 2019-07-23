Воїни ЗСУ показали відео ліквідації позицій ворога та звернулися до українців

Військові ЗСУ з 93-ї ОМБР Холодний Яр показали в мережі відео ліквідації вогневої позиції окупантів близько Авдіївської промзони на Донбасі. Вразити цілі з вражаючою точністю вдалося завдяки роботі мінометників та коптерів і тепловізорів, які бійцям передають волонтери. Як повідомили "холодноярці" на своїй сторінці в Facebook, ролик опублікував Роман Мустафаєв з 20-го мотопіхотного батальйону бригади, який воював в тому районі.

Зазначається, що спільні дії командування батальйону, розвідки і мінометного взводу дозволили підрозділу мати майже цілодобове прикриття і можливість миттєво придушувати будь-які ворожі провокації. А ще - утримувати "найгарячішу" ділянка Авдіївської промзони без втрат.

Щойно бойовики відкривали вогонь, у повітря піднімався дрон і фіксував ворожу позицію.

"Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б'є всі рекорди, того ранку вдалося загнати в ціль 14 з 19 хв. Вражає?" - йдеться у публікації.

Також Мустафаєв розповів, що самовіддана робота мінометників змусила окупантів "надовго запам'ятати зиму і літо 2019-го", і тепер бойовикам потрібно відновлювати або будувати заново більшість позицій.

Боєць додав, що завдяки волонтерам "Повернись живим" та людям, які допомагають фонду, підрозділ ЗСУ зміг вивчати ворога вдень і вночі, з повітря і з укриття.

"Знаходити і знищувати орків", - розповів воїн.

ЗСУ ліквідували ворожі вогневі позиції під Авдіївської промзоною (Фото: скріншот)

У 93-й бригаді також повідомили, що після публікації відео уражень проросійських сил найманців на новинних сайтах російських видань починається істерика.

"Так-так, саме на російських, а не сайтах кишенькових "республік". Бо на боці "шахтарів" російською зброєю проти України воюють саме росіяни. І ми всі про це давно знаємо. Сотні коментаторів сиплять прокльонами. Погрожують використати відео в міжнародних судах (рішення яких Росія сама ж і не виконує). Обурюються, що обстрілюють і вбивають їхніх співгромадян, родичів і друзів, які по своїй дурості, бажання підзаробити й недалекоглядності вирішили піти зі зброєю на українську землю. Зброєю російського виробництва.

Звичайно, вони б хотіли нас обстрілювати й не отримувати відповіді. А потім під виглядом перемир'я повністю відібрати окупований Донбас. Але так не вийде. Це 93 бригада Холодний Яр ніколи не відступає і завжди повертаєтья!" - написали військові.

Відео: facebook.com/93OMBr

У комментарияк до публікації користувачі мережі захоплюються майстерністю і точність військових, дякують за їхню стійкість та мужесто, а також бажають перемоги над окупантами і просять берегти себе.

Якщо скиглять "запоребрики" - значить все правильно. Так тримати!

93-я ви найкращі! Спасибі. Бережи вас Бог. Нехай закінчиться цей кошмар якомога швидше, щоб вам не довелося вертатися в пекло війни. Миру, миру і перемог.

Подивився три рази... гріє серце, молодці!

Так і треба! Більше відео! Щоб від Камчатки і до Ростова кремлядським Ваням було зрозуміло, що буває з тими, хто лізе на чужу землю!

Боги війни! Просто бездоганно! Браво!

Профі. Приємно бачити, як наші палять сепарню. І це ж нашим хлопцям прикручують гайки по веденню вогню! А дали карт-бланш... Слава Україні!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео, як на Донбасі військові ЗСУ за допомогою дрона ліквідували штаб окупантів під Горлівкою в Донецькій області.

Також ми писали про те, що в районі проведення ООС воїни ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРівців". Успішна операція потрапила на відео.