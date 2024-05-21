Дала толчок украинской кухне и покорила Вену. Кто такая Ольга Франко и почему мы ничего о ней не знаем

Выйти замуж за Франко

Ольга-Мария происходит из семьи священника. Кроме того, в семье не только отец девушки имел связь с церковью, поэтому она выросла достаточно религиозной по всем канонам: ходила по воскресеньям в церковь, готовилась к религиозным праздникам и тому подобное.

Отец Ольги прекрасно понимал важность образования, ведь именно благодаря этому он сам "выбился в люди". Поэтому отдал дочь на обучение в украинскую реальную частную гимназию имени Маркияна Шашкевича.

Во время учебы юная Оля из Белевичей (девичья фамилия) познакомилась с сыном Ивана Франко Петром, который станет ее суженым. Забегая вперед, известного поэта она не знала лично, поскольку Франко старший умер за несколько лет до женитьбы.

Ольга-Мария Франко в родительском доме (фото: genderindetail.org.ua)

Сначала Ольга не выражала своих чувств, ведь ее учили быть сдержанной, но война внесла коррективы. Когда началась Первая мировая война, она ждала хотя бы одного известия от своего Петра. В этот же период начинает преподавать украинский язык для женщин.

Ее ожидания не были напрасны: возлюбленный вернулся живым. Вскоре они поженились. Так Ольга-Мария Белевич стала Франко и супругой сотника, команданта летунского отдела УГА.

Однако на этом ее реализация не завершалась.

Новый город - новые горизонты

После свадьбы новоиспеченные супруги Франко переехали жить в Вену. Тогда ее считали гастрономической столицей Европы, поэтому можем предположить, что именно Вена вдохновила Ольгу на новые кулинарные свершения.

Она поступила на двухлетнюю учебу по кулинарии при Высшей школе сельского хозяйства и готовилась издавать свою первую книгу, которая в конце концов так и не увидела мир.

А еще в жизнь Петра и Ольги пришли неожиданные изменения - они ждали младенца, поэтому работа над литературой несколько откладывалась. Поэтому семья вернулась на Галичину, где и воспитывала дочь Веру-Марию. Через два года у них родилась еще одна девочка Иванна-Александра.

Ольга-Мария с дочерями Верой-Марией и Иванной-Александрой (фото: genderindetail.org.ua)

Однако если вы думаете, что Ольга Франко занималась только детьми и хозяйством, вы глубоко ошибаетесь. Устройство их семьи не было таким, как было принято в те времена. Оно скорее напоминал современный институт семьи, где мужчина и женщина - равноправные игроки семейной жизни, которые могут заменять друг друга.

Позже, когда жена все-таки стала писательницей, а ее муж Петр занимался этим же ремеслом, его спрашивали, как же супруги справляются с бытом, если постоянно пишут. Вот как состоялся этот диалог:



- И как это вы заботитесь о семье, ты писатель, и жена писательница.

- Смотри, один раз я варю обед, а жена пишет, а на другой день я пишу, а жена варит.

Однако, временно отложив амбиции о книге, Ольга активно занималась спортом, участвовала в краевых теннисных соревнованиях среди женщин и два года подряд побеждала в парных матчах по большому теннису.

Амбициям быть!

Дети немного подросли, а Франкова не оставила цели написать книгу с украинскими рецептами. Она собирала способы приготовления разнообразных старых и новых блюд, готовила их самостоятельно, модернизировала, чтобы наконец упорядочить в одну большую книгу "Первая украинская общепрактическая кухня".

Издание содержало более 500 страниц с описанием рецептов на разный вкус и кошелек. Более того - Ольга Франко внесла туда и иллюстрации продуктов, например, грибов, в которых разбиралась очень хорошо.

Книга также содержала рецепты блюд для вегетарианцев, беременных и кормящих матерей, советы по здоровому питанию, сервировке стола. Поэтому неудивительно, что издание быстро "разлетелось", поскольку стало большим упорядоченным руководством по кулинарии для всех желающих.

Благодаря "Первой украинской общепрактической кухне" Ольгу Франко истинно считали гроссмейстером галицкого кулинарного искусства.

Титульная страница книги Ольги Франко "Первая украинская общепрактическая кухня" (фото: genderindetail.org.ua)

Наступило темное время

В 1930-х годах, накануне Второй мировой войны, Ольга Франко с Петром и двумя дочками переехали в Харьков. Это как раз период сталинских репрессий и Голодомора, который кулинарка могла видеть своими глазами. Однако ее семья этого не испытала, поскольку они были польскими гражданами на то время. Ольга не могла просто наблюдать за страданиями людей, поэтому тайком делилась едой с прохожими на улицах города.

Впоследствии она написала еще одну книгу "Всенародная кухня", изданную во Львове в 1937 году. Здесь рецепты разделялись на четыре группы по временам года и времени дня (завтраки, обеды и ужины). Отдельно также было семейное сберегательное питание, отвечавшее требованиям той эпохи.

Петр Франко тем временем стал делегатом Народного собрания в Москву и Киев, депутатом Верховного Совета УССР, деканом товароведческого факультета Украинского государственного института советской торговли во Львове и первым директором нового музея Ивана Франко во Львове.

Ольга и Петр понимали, что на самом деле это "золотая клетка", но не сидели сложа руки. Например, кулинарка помогала женам так называемых "врагов народа".

Их ниточка оборвалась…

Началась Вторая мировая война. В день рождения Петра 28 июня 1941 года советские власти забрали его неизвестно куда. Через несколько дней он по телефону сообщил, что в Киеве. Это был их последний разговор. Больше Петр не вернулся домой.

Петр Франко пропал без вести во время Второй мировой войны (фото: Википедия)

Мир Ольги Франко рушился дальше.

В сентябре 1941 года фашисты арестовали ее старшую дочь Веру. 18-летняя девушка попала в немецкий концлагерь. После возвращения дома ее снова приговорили к пяти годам лагерей в Воркуте и пожизненной ссылке в Сибири. Вера вернулась домой после смерти Сталина в 1953 году.

Впоследствии в 1978 году от онкологии умерла младшая дочь Ольги Иванна. Внуки женщины рассказывали, что после этого ее суровое лицо сразу стало измученным и старым, так она переживала эту потерю.

До конца жизни Ольга-Мария Франко оставалась хозяйкой своего дома. Она заботилась обо всей своей большой семье, выращивала овощи и продолжала готовить каждый день, потому что для нее это было высшее искусство.

Ольга-Мария Франко умерла в 91 год 27 марта 1987 года. Ее похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Рецепты из книги Ольги-Марии Франко

Котлета Нельсона

Ингредиенты:

700 граммов говяжьей вырезки

одна луковица

250 грамм белых сушеных грибов

100 граммов сала

две столовые ложки тертых сухарей

соль, перец

петрушка, укроп

масло (для жарки)

Как приготовить

﻿﻿﻿Мясо промойте, надрежьте острым ножом вдоль всего куска, сделайте один большой мясной лист. ﻿﻿﻿Накройте пищевой пленкой и отбейте молотком. Посолите, поперчите.

﻿﻿﻿Для начинки отварите грибы и мелко нашинкуйте. Так же мелко нашинкуйте лук, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Смешайте вместе жареный лук, грибы, порезанное сало, соль, перец, мелко нарезанную петрушку с укропом и тертые сухари. Вымешайте.

﻿﻿﻿На мясной лист равномерно выложите начинку, сверните в рулет. Рулет перевяжите кулинарной нитью, обжарьте на сливочном масле со всех сторон до золотистого цвета.

﻿﻿﻿Разогрейте духовку до 180 градусов, выпекайте примерно 40 минут.﻿﻿﻿ Готовый рулет нарежьте на ломтики, а подавать можно с грибной подливкой.

Рогальки (подковки)

Ингредиенты:

650 граммов муки

200 граммов масла

200 мл молока

6 желтков

30 граммов дрожжей

50 граммов сахара

ваниль

один белок, сахар, рубленые орехи - для украшения

Как приготовить

﻿﻿﻿В теплом молоке растворите дрожжи с ложкой сахара и ложкой муки. Оставьте, чтобы подросли.

﻿﻿﻿Желтки вымешайте с сахаром, добавить ваниль и раствор.﻿﻿﻿﻿﻿ Просейте муку, добавьте масло и раствор.

﻿﻿﻿Замесите тесто, накройте пленкой, оставьте, чтобы подросло.

Разрежьте тесто на квадраты или треугольники, сверните из них рогалики.

﻿﻿﻿Смачивайте в легко взбитый белок и сахар с рублеными орехами.﻿﻿﻿ Складывайте на смазанный маргарином противень (делайте расстояние между рогаликами, потому что они растут).

﻿﻿﻿Запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Борщ с ушками

Ингредиенты:

На рассол:

одна свекла (обжаренная на масле)

одна морковь

один корень петрушки

100 граммов капусты

одна луковица

одна картофелина

100 граммов мелкой рыбы

соль, перец по вкусу

50 грамм сушеных грибов

один лимон

На ушко:

70 граммов муки

100 мл воды

фасоль

грибы

масло

соль, перец

Как готовить

﻿﻿﻿Сварите рассол из свеклы, картофеля, моркови, капусты, грибов и мелкой рыбы.﻿﻿﻿ Готовый рассол перецедите, добавьте сок лимона, приведите по вкусу.

Беремся за начинку для ушек.﻿﻿﻿ Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Утром процедите, залейте свежей водой, сварите до готовности.﻿﻿﻿ Готовую фасоль перебейте блендером до однородной массы.

﻿﻿﻿Сварите грибы, мелко порежьте. ﻿﻿﻿Поджарьте на масле мелко нарезанный лук.﻿﻿﻿ Вымешайте с грибами и фасолью, посолите и поперчите по вкусу.

Для теста на ушки из муки, воды и щепотки соли замесите эластичное тесто. Порежьте его на небольшие квадратики, в каждый вареничек дайте немного начинки и слепите "ушки".

Варите в рассоле, а после того, как ушки всплывут, нужно варить еще в течение одной минуты.