Отрута для Азовського моря: акваторія знаходиться на межі екологічної катастрофи

Мешканці Бердянська б'ють на сполох через те, що на узбережжі з'явилися використані автомобільні шини. За словами Германа Визулиса, їх приготували до скидання в море, щоб створити штучний риф. Про це він написав у співтоваристві Brd24 Бердянськ у Facebook.

Він опублікував фотографії підготовлених автомобіль шин і розповів, що знайшов їх на пляжі на стику вулиць Приморська та Покровська. За словами автора поста, старі автомобільні шини дуже токсичні і в усьому світі давно вже відмовилися від подібної практики.

"Ось це приготували до скидання в море (типу штучного рифу) на пляжі, на стику вулиць Приморська та Покровська, за провулком Маяковий. Скрізь від такого відмовилися, колосальна загроза екології моря. У світі зрозуміли і перевірили, що це величезна помилка. Штучні рифи вже давно з цього не роблять, приблизно 30 років. Це ганьба", - написав Визулис і додав, що такі рифи можуть призвести до екологічної катастрофи в акваторії Азовського моря.

Автомобільні покришки можуть принести шкоду акваторії Азовського моря (facebook.com/brd24)

Скріншот поста (facebook.com/brd24)

В коментарях до посту користувачі підтримали автора і підтвердили, що використані покришки – дуже токсичний матеріал.

Зверніть увагу. На покришках нічого не виросло за 40 років. Люди, які використовують покришки для клумб, знають, що рослини ростуть погано! Це дуже токсичний матеріал.

У них з задоволенням оселяться бички.

Як на мене, краще вже робити обв'язки з каменів у сітках.

Коли ж закінчиться знущання над нашим морем?

Це отрута для моря!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учені б'ють на сполох через те, що концентрація забруднення в атмосфері істотно зросла.

А також розповідали про те, що грязьовий вулкан може зруйнувати Керченський міст в одну мить.