ru
ua

Отрута для Азовського моря: акваторія знаходиться на межі екологічної катастрофи


Активісти б'ють на сполох через автомобільні покришки

Мешканці Бердянська б'ють на сполох через те, що на узбережжі з'явилися використані автомобільні шини. За словами Германа Визулиса, їх приготували до скидання в море, щоб створити штучний риф. Про це він написав у співтоваристві Brd24 Бердянськ у Facebook.

Він опублікував фотографії підготовлених автомобіль шин і розповів, що знайшов їх на пляжі на стику вулиць Приморська та Покровська. За словами автора поста, старі автомобільні шини дуже токсичні і в усьому світі давно вже відмовилися від подібної практики.

"Ось це приготували до скидання в море (типу штучного рифу) на пляжі, на стику вулиць Приморська та Покровська, за провулком Маяковий. Скрізь від такого відмовилися, колосальна загроза екології моря. У світі зрозуміли і перевірили, що це величезна помилка. Штучні рифи вже давно з цього не роблять, приблизно 30 років. Це ганьба", - написав Визулис і додав, що такі рифи можуть призвести до екологічної катастрофи в акваторії Азовського моря.

 

Автомобільні покришки можуть принести шкоду акваторії Азовського моря (facebook.com/brd24)

Скріншот поста (facebook.com/brd24)

В коментарях до посту користувачі підтримали автора і підтвердили, що використані покришки – дуже токсичний матеріал.

  • Зверніть увагу. На покришках нічого не виросло за 40 років. Люди, які використовують покришки для клумб, знають, що рослини ростуть погано! Це дуже токсичний матеріал.
  • У них з задоволенням оселяться бички.
  • Як на мене, краще вже робити обв'язки з каменів у сітках.
  • Коли ж закінчиться знущання над нашим морем?
  • Це отрута для моря!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учені б'ють на сполох через те, що концентрація забруднення в атмосфері істотно зросла.

А також розповідали про те, що грязьовий вулкан може зруйнувати Керченський міст в одну мить.

Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками
Читати всі новини