Сертифікати повертаються. Українцям за кордоном нагадали про COVID-обмеження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Укрінформу" .

"Зараз деякі країни починають поступово повертати COVID-сертифікати. Якщо раніше вони їх скасували, то зараз ми бачимо, що хтось з 1 жовтня, хтось з 1 листопада починає їх поступово поновлювати", - зазначив він.

Кузін пояснив, що в Європі інший принцип формування COVID-сертифікатів. В європейських країнах не можна пропускати бустер, оскільки тоді людина вважається невакцинованою.