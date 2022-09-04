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Сертифікати повертаються. Українцям за кордоном нагадали про COVID-обмеження

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Неділя 04 вересня 2022 15:38
Сертифікати повертаються. Українцям за кордоном нагадали про COVID-обмеження Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина країн восени починає повертати коронавірусні обмеження, зокрема і відновлює використання COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз деякі країни починають поступово повертати COVID-сертифікати. Якщо раніше вони їх скасували, то зараз ми бачимо, що хтось з 1 жовтня, хтось з 1 листопада починає їх поступово поновлювати", - зазначив він.

Кузін пояснив, що в Європі інший принцип формування COVID-сертифікатів. В європейських країнах не можна пропускати бустер, оскільки тоді людина вважається невакцинованою.

Нагадаємо, у МОЗ попередили українців про нову хвилю коронавірусу. Зростання захворюваності завжди фіксується восени.

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