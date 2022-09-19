В Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх

В Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ МОЗ.

Що каже наказ про другу бустерну дозу

друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози;

зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців;

інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

Вакцинація дітей від СOVID-19

Важлива зміна - дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.

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