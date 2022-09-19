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В Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 14:42
В Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 та дозволили другу бустерну дозу для всіх Фото: в Україні оновили схеми вакцинації від СOVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ МОЗ.

Що каже наказ про другу бустерну дозу

  • друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози;
  • зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців;
  • інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин. Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac.

Вакцинація дітей від СOVID-19

Важлива зміна - дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.

Тільки факти

  • дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer;
  • через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, слід зробити перше бустерне щеплення;
  • через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення;
  • наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen;
  • за минулий тиждень виявлено майже 37 нових підтверджених випадків COVID-19. Померло 90 інфікованих, до медзакладів госпіталізовано 6273 пацієнти.

Як повідомлялося, у вересні очікувалося, що всім громадянам України дозволять зробити друге бустерне щеплення від COVID-19.

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