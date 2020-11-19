COVID-19 вбив славетного українського лікаря, голову діагностичного центру

Жертвою коронавіруса став відомий український лікар (колаж: РБК-Україна)

Від коронавірусу помер знаменитий лікар з Чернівців Анатолій Вдовічен

Коронавірус вбив славетного українського лікаря Анатолія Миколайовича Вдовичена. Він помер після довгої та виснажливої боротьби з хворобою та її ускладненнями.

Про передчасну смерть медика розповіли в Facebook ОКНП "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" у четвер, 19 листопада.

Анатолій Вдовічен помер на 68-му році життя. Він був заслуженим лікарем України, головним медиком обласного медичного діагностичного центру.

"Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19. Він прожив життя сумлінної, чесної і порядної людини, чим заслужив повагу до тих, хто його знав. Анатолій Миколайович був справжнім професіоналом своєї справи, наполегливим і працьовитим. Його досвід і приклади мудрих вчинків знадобляться не одному поколінню медичних працівників. Діагностичний центр для Анатолія Миколайовича був способом життя", - пишуть про нього колеги.

Анатолій Вдовічен (фото: facebook.com/omdc.cv.ua)

Крім того, Вдовічен був двічі депутатом Чернівецької обласної ради, очолював постійну комісію з питань охорони здоров'я.

Нагадаємо, що не так давно від коронавірусу помер відомий український лікар Борис Павленко, який рятував недоношених дітей. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в Обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Раніше українцям дали чіткі рекомендації, як захистити себе від коронавірусу. І розповіли, що робити, якщо у вас був контакт з хворим на COVID-19.